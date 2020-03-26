【美股早市】姆欽：派錢支票3周內到手 道指升幅超過700點

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月26日 時間22:00）
美國上周首次申領失業人數爆升，達到破紀錄的328萬人，反映新冠肺炎嚴重打擊美國經濟。但財長姆欽（Steven Mnuchin）表示，2萬億美元的刺激經濟法案可望在眾議院通過，美國人將可在3周內獲得派錢支票。派錢消息抵銷失業人數暴增的利淡，美股連續第3日開市向上，道指升幅擴大至743點。
重磅股波音（Boeing，美：BA）領漲，升12%，主因即將可獲政府援助。
油價走低，紐約期油曾跌5.2%，低見23.22美元；同時拖累能源股，埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM）和雪佛龍（Chevron，美：CVN）升幅受到限制，僅升1.8%和2.7%。
美匯指數一度跌穿100關，低見99.87，跌幅1.2%；歐元和英鎊曾彈1%和1.3%，報1.099美元和1.2033美元。
美元走弱，加上美國失業情況惡化，日圓曾升1.6%，報109.38兌1美元；現貨金曾升1.3%，報1638.0.3美元；美債價升息跌，10年美債息曾跌10點子，報0.762厘。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|+743點
|21943點
|美國標指
|+88點
|2563點
|美國納指
|+217點
|7602點
|歐洲Stoxx 600指數
|-0.4%
|312.01點
|美匯指數
|-1%
|100.01
|歐元
|+0.9%
|1.0976美元
|日圓
|+1.3%
|109.74兌1美元
|英鎊
|+1.2%
|1.2026美元
|美國2年債息
|-2點子
|0.3064厘
|美國10年債息
|-5點子
|0.8112厘
|紐約期油
|-4%
|23.52美元
|倫敦布蘭特期油
|-0.5%
|27.25美元
|現貨金
|+1.3%
|1637.45美元
|＊截至本港晚上10時07分
責任編輯：方賢