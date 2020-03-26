【美股早市】姆欽：派錢支票3周內到手 道指升幅超過700點

美國上周首次申領失業人數爆升，達到破紀錄的328萬人，反映新冠肺炎嚴重打擊美國經濟。但財長姆欽（Steven Mnuchin）表示，2萬億美元的刺激經濟法案可望在眾議院通過，美國人將可在3周內獲得派錢支票。派錢消息抵銷失業人數暴增的利淡，美股連續第3日開市向上，道指升幅擴大至743點。

重磅股波音（Boeing，美：BA）領漲，升12%，主因即將可獲政府援助。

【美國經濟】上周首領失業救濟人數創歷史新高 勁增至328萬

【美國疫情】2萬億救市方案 被救企業料禁回購股份

油價走低，紐約期油曾跌5.2%，低見23.22美元；同時拖累能源股，埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM）和雪佛龍（Chevron，美：CVN）升幅受到限制，僅升1.8%和2.7%。

美匯指數一度跌穿100關，低見99.87，跌幅1.2%；歐元和英鎊曾彈1%和1.3%，報1.099美元和1.2033美元。

美元走弱，加上美國失業情況惡化，日圓曾升1.6%，報109.38兌1美元；現貨金曾升1.3%，報1638.0.3美元；美債價升息跌，10年美債息曾跌10點子，報0.762厘。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 +743點 21943點 美國標指 +88點 2563點 美國納指 +217點 7602點 歐洲Stoxx 600指數 -0.4% 312.01點 美匯指數 -1% 100.01 歐元 +0.9% 1.0976美元 日圓 +1.3% 109.74兌1美元 英鎊 +1.2% 1.2026美元 美國2年債息 -2點子 0.3064厘 美國10年債息 -5點子 0.8112厘 紐約期油 -4% 23.52美元 倫敦布蘭特期油 -0.5% 27.25美元 現貨金 +1.3% 1637.45美元 ＊截至本港晚上10時07分

責任編輯：方賢