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【G20峰會】習近平︰共同維護全球產業鏈供應鏈穩定

金融經濟 21:31 2020/03/26

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習近平出席G20視像峰會，籲各國團結。

國家主席習近平出席二十國集團（G20）領導人應對新冠肺炎特別視像峰會。習近平表示，中國將加大力度向國際市場供應原料藥、生活必需品、防疫物資等產品。繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，堅定不移擴大改革開放，放寬市場准入，持續優化營商環境，積極擴大進口，擴大對外投資，為世界經濟穩定作出貢獻。

習近平強調，疫情對全球生產和需求造成全面衝擊，各國應該聯手加大宏觀政策對沖力度，防止世界經濟陷入衰退。要實施有力有效的財政和貨幣政策，加強金融監管協調，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定。

G20峰會談疫情 習近平籲減關稅

習近平呼籲，G20成員採取共同措施，減免關稅、取消壁壘、暢通貿易，發出有力信號，提振世界經濟復甦士氣。新冠肺炎疫情正在全球蔓延，國際社會最需要的是堅定信心、齊心協力、團結應對，全面加強國際合作，凝聚起戰勝疫情強大合力，攜手贏得這場人類同重大傳染性疾病的鬥爭。

早前致函讚賞譚德塞

另外，據內地官媒報道，習近平早前以書信回覆世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞，讚賞譚德塞為推動全球抗擊新冠肺炎疫情所作努力，表示中國將繼續為國際社會抗擊疫情提供支持。

譚德塞早前致函習近平，表示在後者的卓越領導下，中國為抗擊新冠肺炎疫情付出了令人難以置信的努力。得益於中國政府的堅定決心和中國人民的勤勉奉獻，新冠肺炎疫情在中國得到全面快速應對。

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習近平 疫情 貨幣政策 經濟 中國 G20 世界衞生組織 新冠肺炎 武漢肺炎

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