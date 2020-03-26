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【華為5G】華為旗艦手機P40系列登場　強打攝影功能售6795元起

科技 22:20 2020/03/26

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受新冠肺炎疫情影響，華為原於巴黎舉行的發布會，改為今（26日）在線上舉行。（線上發布會截圖）

受新冠肺炎疫情影響，華為原於巴黎舉行的發布會，改為今（26日）在線上舉行。華為在會上，帶來被外界稱為「最強拍攝手機之一」的華為最新旗艦手機P40系列，包括：P40、P40 Pro以及P40 Pro+3款手機，預計最快下月上市。

華為消費者業務CEO余承東在發布會上，帶來全新P40系列手機。（線上發布會截圖）

發布會以「Visionary Photography」為主題，一如外界所料，是次新手機主打相機規格。華為是次繼續採用Leica相機，P40採用3鏡頭設計，分別為5000萬像素主鏡頭、1600萬像素超廣角相機以及800萬像素長焦鏡頭。而P40 Pro則以4鏡頭設計，分別為：5000萬像素主鏡頭、4000萬廣角相機、ToF深度相機和5倍變焦1200萬像素遠攝相機。

P40採用3鏡頭設計，分別為5000萬像素主鏡頭、1600萬像素超廣角相機以及800萬像素長焦鏡頭。（線上發布會截圖）

P40 Pro以4鏡頭設計，分別為：5000萬像素主鏡頭、4000萬廣角相機、ToF深度相機和5倍變焦1200萬像素遠攝相機。（線上發布會截圖）

P40 Pro+與P40 Pro相同，採用方塊模組外觀，但就比P40 Pro多一個鏡頭，以「四圓一方」五鏡頭設計，將5倍變焦1200萬像素超廣角相機，分別變成10倍變焦及3倍變焦800萬像素遠攝鏡頭。前置鏡頭方面，三款手機均採用3200萬像素相機鏡頭，P40 Pro及P40 Pro+更配置一個深度感應器，改善自拍人像效果，用家更可使用前置鏡頭拍攝4K影片。

P40 Pro+與P40 Pro相同，採用方塊模組外觀，但就比P40 Pro多一個鏡頭，以「四圓一方」五鏡頭設計。（線上發布會截圖）

而是次華為亦發展AI技術，並應用於拍攝功能上。新手機可以利用AI技術，以「Remove Passby」功能，移除照片中附近經過的路人；另外亦可使用「Remove Reflection」功能，移除鏡子反射的影子。

新手機可以利用AI技術，以「Remove Passby」功能，移除照片中附近經過的路人。（線上發布會截圖）

P40系列新增「Remove Reflection」功能，可移除鏡子反射的影子。（線上發布會截圖）

採用四曲面屏幕設計

除了以相機鏡頭作賣點外，P40系列更首次採用「四曲面」設計，一般手機大多是在屏幕左右雙側用上曲面設計，但P40 Pro及P40 Pro+就採用長型開孔的6.58吋曲面屏幕，同時將屏幕上下兩側，加入同樣的弧形處理，將四側邊框進一步收窄，前鏡頭以挖空設計藏在屏幕，提升屏佔面積；而P40就繼續採用6.1吋AMOLED全面屏。P40 Pro+除了沿用四曲面設計外，其機身更會採用陶瓷物料。P40系列更支援新一代的屏下指紋技術，解鎖速度提升30%。

P40 Pro及Pro+更首次採用「四曲面」設計，將四側邊框進一步收窄。（線上發布會截圖）

規格方面，P40系列均搭載華為自家的Kirin 990 5G晶片。續航力方面，P40配備3800mAh電池；P40 Pro及Pro+則內置4200mAh電池，支援40W有線或無線充電。P40及P40 Pro機身顏色有五種選擇，包括：白、金、藍、銀及黑。而P40 Pro+則只有兩款顏色，分別為黑和白。

售價上，P40預定售價799歐元（約6795港元）、P40 Pro定999價歐元（約8496港元），4月7日正式上市。而P40 Pro+定價1399歐元（約11898港元），預計6月上市。

（線上發布會截圖）

（線上發布會截圖）

（線上發布會截圖）

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>>>【華為5G】華為程式商店推Quick Apps　盼用家接納HMS生態圈

責任編輯：曾曉汶

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