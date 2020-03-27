Safari預設將封鎖所有第三方Cookie

▲ Safari將在預設中全面封鎖第三方Cookie，並已整合於本周新推出的iOS 13.4、iPadOS 13.4，以及macOS 10.15.4所使用的Safari 13.1。

負責WebKit安全及私隱的蘋果工程師John Wilander周二（24日）宣布，已改善WebKit的智能追蹤預防（Intelligent Tracking Prevention，ITP）功能，將於預設中全面封鎖第三方Cookie，並已整合於本周新推出的iOS 13.4、iPadOS 13.4，以及macOS 10.15.4所使用的Safari 13.1。

所謂第三方Cookie，是由其他網站所建立，通常是在用家瀏覽的網站上，提供廣告或圖片等內容的其他網站。舉例，當用家訪問A網站時，網站可能含有來自B網站的廣告，故B網站可能會自動植入Cookie，假如所訪問的網站經常含B網站廣告，B網站便由此得知用家的瀏覽習慣。因此，當瀏覽某個網站的特定產品時，用家或發現相關商品的廣告不斷彈出，其實是第三方Cookie在背後發力。

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雖然蘋果曾透過ITP封鎖第三方Cookie，卻出現漏洞，用家仍能被追蹤。Wilander聲稱，新版ITP可全面封鎖第三方Cookie，因今次移除了封鎖Cookie時的ITP狀態顯示，同時關閉登入指紋，讓網站無法再根據封鎖狀態，以及檢視曾登入的網站來進行追蹤。

Wilander續言，目前只有Tor Browser能支援完整的第三方Cookie封鎖能力，之後將是Safari，Chrome則預計2022年前完成更新。

責任編輯：姚慧儀