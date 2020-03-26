【航空寒冬】IATA︰航空業需要1.6萬億元支持 冀各國盡快出手

▲ IATA再度呼籲各政府為航空業提供資金。

新冠肺炎於全球蔓延，令航空業幾乎陷入停頓。國際航空運輸協會（IATA）最新表示，航空業正面臨最嚴重危機，預料航空公司需要2000億美元（約1.56萬億港元）以渡過危機。IATA總幹事Alexandre de Juniac稱，已有部份政府採取行動，希望其他政府可以跟上步伐。此前IATA曾多次公開呼籲，各國政府應為航空業提供支持。

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IATA此前將今年航空業面臨的潛在損失，由原來預測的1130億元美元，增至2520億美元（約1.95萬億元），即今年航空業收入按年大跌44%。IATA的歐洲副總裁Rafael Schvartzman表示，預測今年亞太地區航空業收入將減少880億美元，為全球最差；其次為歐洲航空業，料今年收入減少760億美元，惟歐洲今年的客運量將大跌46%，為所有地區中最大降幅；主要航空公司的運力會比平常水平低90%。

IATA指出，最新的預測按現行出入境限制持續最多3個月，經濟有望在年內復甦。

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