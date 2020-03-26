【藍籌業績】中石油：3月下旬煉化利用率上升 全年資本開支勢下調

▲ 中石油指集團經營及生產均受疫情衝擊，料3月國內疫情好轉，成品油及原油庫存將下調

新冠肺炎疫情全球蔓延及產油國削價競爭，國際油價大幅下跌，中石油（00857）總裁段良偉在業績電話會議上指，油價遭遇斷崖式下跌，挫至每桶約30美元，預期今年油價將在低位震蕩，長遠市場普遍預測油價在60至65美元；若環球經濟增長和需求放緩，油組及俄羅斯又未能達成協議，油價將維持在50至55美元之間波動。

段良偉表示，中國經濟、國際油價及集團生產和經營均受疫情影響，國內成品油價格下調，消費減少，因此2月集團煉化利用率大幅下降。不過，隨疫情好轉，3月下旬的成品油及原油庫存將減少，且煉化利用率上升。

財務總監蔡守平稱，集團去年資本開支增加15.9%至2967.76億元，今年預算原為2950億元，但面臨疫情及油價下跌雙重挑戰，將調整資本開支。在產量目標方面，上游業務受油價衝擊最大，因此未來會加強效益開發，優化產量節奏。

他補充，由於去年油價已下降10.7%，集團盈利減少13.9%，但仍勝於國際同業，預計今年股東回報率在4.7%左右，且還會持續改善。

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