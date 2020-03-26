嘉亨灣錄確診個案　仍見過千萬成交

新冠肺炎疫情持續蔓延，加上經濟前景未明，部分業主情願多持現金，及早變賣單位套現。舉例說，日前西灣河嘉亨灣一伙低層細單位，以630萬元售出，創屋苑兩年新低價，惟代理透露，不見其他業主因此大幅劈價賣樓。

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值得留意的是，據政府公布，有新冠肺炎患者住在西灣河嘉亨灣1座。不過，消息似乎沒有打消準買家置業意欲。美聯冼晉毅說，嘉亨灣2座高層F室，實用面積498平方呎，兩房間格，望東南開揚鯉魚門海景，原叫價約1,200萬元，終以1,120萬元易手，實用呎價約22,489元，貼近銀行估價水平。據了解，原業主於2009年11月，以約637.4萬元購買單位，現帳面賺約482.6萬元。

雖然新冠肺炎肆虐，再加上早前的社會事件，本港經濟經已衰退，失業率持續上升，及至近期股市接連急跌，惟樓價仍不見大幅度調整。二手市場雖有蝕讓成交，惟普遍是大單位，甚至豪宅。有分析員認為，樓價一定下跌，惟目前低息，不少業主又供滿樓，持貨力強，與1997年至2003年情況不同，即使日後樓價下跌，跌幅也難超過三成。

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