【香港出口】港2月出口回升無助轉勢　分析師料未來兩月續跌逾1成

▲ 分析師預計，3至4月本港出口下跌1成多；業界亦指，外國訂單突被剎停，預計「3月中至5月中一定要捱」。（資料圖片）

本港今年2月份整體出口貨值為2,386億元，按年上升4.3%，遠勝市場預期跌20.0%。若合併1月及2月份，以中和農曆新年假期因素，整體出口貨值按年跌12.0%。分析師料，未來兩月本港出口持續下跌。業界亦指，外國訂單突被剎停，預計「3月中至5月中一定要捱」，5月底後才逐漸明朗。

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星展銀行香港經濟師謝家㬢指，1月出口跌逾2成，但2月只回升少許，反映新冠肺炎疫情嚴重影響出口，現時歐美無訂單給中國，本港轉口自然不會有好轉，預計3至4月本港出口下跌1成多，能否反彈要視乎歐美及內地的疫情何時結束，或要等待3至6個月後。

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香港中華出入口商會副會長許華傑表示，旗下會員反映，現時8成內地工廠已復工，不過疫情擴散至外國，歐美不少購物中心關門，使貨物需求減少，原定4至5月付運的貨物被外國買家暫緩，或要等待7至8月才出口。有本港行家更反映有貨物正在生產中，但外國買家藉口取消訂單。他又指，隨着內地疫情暫時受控，業界正積極考慮推行內銷計劃，來彌補外國失去的訂單。

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記者：朱悅瀅