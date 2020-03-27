【封城禁令】多地商戶被迫關門 華府不出手商界自救

▲ 【新冠肺炎疫情封城禁令】多地商戶被迫關門 英國賠償最豪爽

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）確診病例持續增加，全球多地推行「封城」，要求所有餐廳、酒吧、戲院等餐飲娛樂場所關閉。在此措施下，餐飲娛樂場所的僱主及僱員生計恐大受打擊。各地政府對此的處理手法不一，其中以英國最「豪爽」，直接承擔員工80%薪金。

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由於華府未有相關免租或減租措施，美國靠商界自救。沃爾瑪（Walmart）為美國境內約1萬間企業提供租金減免，並免除4月髮型屋、餐廳的特許經營費用，以及免除社區銀行和部分商店租金。

加州地產商Irvine Company Retail Properties容許零售商戶延遲交租90日，以及免除自1月起的利息，為期一年。密西根州底特律（Detroit）發展商Bedrock表示，免除小型零售和餐飲租戶3個月租金和其他費用。

國家/地區政策：

愛爾蘭

國會周四（26日）通過緊急法，禁止業主在疫情期間加租及驅逐租戶。

英國倫敦

受疫情影響，英國早前已要求關閉酒吧、餐廳、戲院、健身室等餐飲娛樂場所，但餐廳外賣服務可維持正常。

約翰遜宣布推出薪金保障計劃，為避免員工因此而遭到解僱，政府會負擔員工80%薪金，上限每個月2,500英鎊（約22,675港元）。

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美國紐約

在美國疫情重災區紐約，紐約市長白思豪（Bill De Blasio）早前已要求關閉所有餐廳、酒吧及咖啡室。根據紐約衛生部門數據指，紐約市有2.7萬間餐廳。

路透社報道指，部份餐廳早前已獲政府批出小型企業貸款。

而在正等待美國眾議院表決的規模達2萬億美元的救市方案中，料有3,500億美元是向小型企業貸款，只要企業不對薪資作任何調整，企業可不用償還相關貸款。不過，未知今次「封城」措施影響的企業能否受惠。

另外，方案亦料撥款2,500億美元至提高失業保障，包括向正在休假而未被解僱的工人發放最多4個月的工資。

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新加坡

新加坡宣布周五起凌晨開始，關閉所有酒吧、戲院和娛樂場所等，直至4月30日。

新加坡周四表示，計劃推出規模490億新加坡元的經濟刺激措施，包括對企業提供員工薪金資助、延遲企業交稅期限3個月等。另外，新加坡政府亦計劃對受疫情打擊的行業提供額外的補貼。

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