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【HKTVmall業績】王維基：加開通宵更處理訂單　配股但不懂財技

金融經濟 19:30 2020/03/26

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港視早前趁高位集資，港視副主席、行政總裁王維基聲稱「不懂財技，自己理財很差」。

香港電視 （01137） 去年虧損擴大逾倍至2.9億元，行政總裁王維基稱，主要因為2018年向香港寬頻出售物業而錄得1.6億元單次收益，強調HKTV mall網購業績不斷改善。港視基於去年首3季HKTVmall表現，訂下今年商品交易總額（GMV）規模34億元，相當於按年增加23%，但新冠肺炎疫情令不少消費者轉向網購，王維基指，截至3月20日資料，HKTVmall 首季GMV料達12億元，料GMV目標可望上調。

王維基指出，疫情令網購大熱，但如果疫情持續將影響整體經濟、市民入息，宏觀變數太多，「有信心一定不止（34億元GMV），但估不到數字」。

【口罩供應】王維基：HKTVmall口罩一兩周內開售、2元一個　爭ASTM level 2認證

每日訂單2.5萬可收支平衡　2月已達標

王維基重申，在EBITDA 層面，港視若能每日做到2.5萬張訂單，就可以收支平衝（break even）。據港視資料，今年2月HKTVmall 單日訂單達3.26萬張，已高於2.5萬張訂單的水平。

王維基指，2月表現受惠於「撲口罩」推高，但形容「網購都是正常生活，無疫情表現都在上升」，亦正正因為公司過去5年投資大量物流、倉儲、派送等基建，才能「食到這一浪」。

港視去年12月每日訂單為1.87萬個。

他續指，現時業務樽頸是顧客投訴物流時間長、不夠人手等，形容都是「Happy Problems（可喜的問題）」，亦想方法一一解決。

【HKTVmall業績】港視：HKTVmall歡迎任何商戶加入 劃一同一商品佣金

配股集資吸長線投資者　王維基：不懂財技

港視目前大約每日可處理2萬張訂單，港視一直預計投資第三期的機械化自動倉儲及執貨系統，令處理能力提高至3.5萬張訂單。王維基稱，規劃未變但坦言投資額不少，或需時1年至2年，會考慮以更平價的方式處理，由目前每日一更工作時間，新增設「通宵更」去提升處理能力，若全力實行，處理量已可倍增。

港視早前趁高位集資，王維基聲稱「不懂財技，自己理財很差」，只是回應有投行、投資者稱想長線投資公司，也讓集團資金更鬆動，如投資執貨系統。

王維基與其表哥張子健互換正副主席，現年58歲的王維基笑稱自己較年輕不嫌辛苦，而62歲的張子健「年紀老邁」，補充張子健希望可以做更多策略工作、少上班，形容工作上沒有大變。

港視擬折讓1成配股　集4億拓電子商貿業務

香港股票 王維基 HKTV HKTV Mall 香港電視（01137）

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