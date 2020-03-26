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樓價租金齊跌　萬元有找租盤何處尋？

股樓投資 19:32 2020/03/26

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疫情肆虐，樓價持續下跌，租金同樣受壓，近期一萬元以下租盤明顯增多，大多分布沙田、大圍、屯門、大埔等區屋苑。傳統上，沙田、大圍等區業主不愁無租客，因鄰近大學，有一定客源，惟新冠肺炎肆虐，部分內地學生退租，以致區內租盤急增，租金亦因此下跌，尤其是主打細單位的屋苑。 

相關文章：九龍灣得寶花園租金僅9000元

內地生退租潮　沙田河畔花園月租9300 

市場消息指，沙田河畔花園D座高層1室，實用面積269平方呎，原叫租10,500萬元，終以9,300元租出，呎租35元，屬近期新低。 

大圍金獅花園月租9,500 

此外，大圍金獅花園A座低層2室，實用面積285平方呎，剛以9,500元租出，呎租33元，稍低於市價。地產代理透露，該單位於2017年3月曾以1.2萬元租出，換句話說，目前租金比三年前平兩成。 

相關文章：納米樓租金續受壓　南津．迎岸月租8,200元​​​​​​​

入伙潮湧現　白石角嘉熙月租再穿一萬 

另一方面，今年多個新盤入伙，並集中在將軍澳、大埔白石角或屯門等區。由於租盤供應大增，業主為求盡快租出物業，只好劈租搶客，以致住宅租金進一步受壓，其中大埔白石角嘉熙，再錄月租一萬元以下成交。市場消息指，嘉熙10座中層10室，實用面積249平方呎，原叫價11,000元放租，終以9,500元租出，呎租僅38元，追平屋苑最平租金紀錄。

相關文章：白石角入伙潮　新盤月租1萬有找 

屯門區方面，隨着城．點陸續入伙，屯門市中心傳統屋苑租金開始下跌，如屯門市廣場1座中層F室，實用面積337平方呎，剛以9,000元租出，呎租約26.7元。 

事實上，目前私樓租金正受多路夾擊，而樓價下跌則是其一因素。一般來說，樓價跟租金相互影響，走勢往往齊上齊落，由於樓價已見調整，加上市場普遍看淡後市，料租金同樣受壓。 

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撰文 : 黃卓賢

物業出租 屯門市廣場 金獅花園 河畔花園 嘉熙

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