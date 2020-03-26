【新冠肺炎】意大利護士恐傳播疾病　確診後自殺

新冠肺炎肆虐全球，多國都出現醫療設備不足，醫護人員亦承受不少壓力。在意大利擔任前線工作的女護士，確診新冠肺炎後自殺。34歲的Daniela Trezzi，曾在疫情較嚴重的倫巴第區工作。當地司法部門正調查死因。

據外媒報道，意大利全國護士聯合會於周二（24日）指，Daniela Trezzi在蒙扎聖杰拉爾多醫院（the San Gerardo Hospital）內重症病房工作。她對新型冠狀病毒檢測呈陽性反應後，因害怕自己會傳播疾病而自殺。護士小組還透露，一個周前在威尼斯也發生過類似事件。

事實上，現時倫巴第區仍屬國內疫情較嚴重的城市，其感染人數及死亡人數亦是相對其他城市為高。在意大利正式鎖國前，當地至少有2間醫院都出現患者傳染醫護人員。

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意大利Mario Negri 藥理研究所主任Giuseppe Remuzzi就指，在醫院傳播疾病也是其中一個令疫情上升的原因。因當患者傳染醫護人員後，他們外出又傳染另一群人。據國家衛生研究院顯示，截至20日，在意大利就有近4,300名的衛生人員受感染。

另一方面，地區醫生協會主席Guido Marinoni就指，在倫巴第區東北部城市貝加莫，600位家庭醫生就有134位生病或被隔離。意大利現有74,386人確診，7,503人死亡。

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