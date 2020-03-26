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【美國疫情】若禁堂食及賣酒 餐廳東主指「不如直接下令結業」

環球經濟金融 19:50 2020/03/26

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「不准堂食，又不准賣酒，相信大部分餐廳都不可能維持財政開支。如果政府真是這樣做，倒不如叫我們直接結業，遣散員工，然後大家一齊向政府申請失業救濟算子。」美國麻省一間餐廳東主Bo Peabody直言。

估不到Bo Peabody一語成讖，這間名為Seated的餐廳，近日已經關門大吉。

他當時已經提到，「外賣於正常日子，對餐廳來說是不錯的收入附助，可能佔總收入的5%、10%，或最好都是15%左右。」

事實上，麥當勞（McDonald’s）、Domino’s、Chick-fil-A及Darden Restaurants等大型連鎖餐廳集團為首的餐飲業組織，3月中已前往白宮與政府官員會面，討論美國餐飲業的存亡問題，要求特朗普政府正視，推出實際援助的措施。

有美國餐飲業人士認為，2008年金融海嘯期間，華府基於巨企為主的銀行業大得不能倒，不惜一切以巨額公帑作出拯救；但以小企業為主的餐飲業，若以業界整體規模來說，此刻何嘗不是大能不能倒嗎？

根據美國全國餐飲業組織（National Restaurant Association）數字，美國約有100萬間餐廳，聘用1,560萬人，原本估計新一年總收入可增長至8,990億美元；其中，78%餐廳屬於個人擁有或經營。

惟新冠肺炎疫情來襲，現時估計未來3個月收入將減少2,250億美元。

專家認為，若餐飲業倒下，對美國經濟的影響將會非常顯著。

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