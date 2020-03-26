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《集合啦！動物森友會》破歷代首週銷量紀錄　到底有乜好玩？

科技 19:11 2020/03/26

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任天堂Switch《集合啦！動物森友會》自3月20日在日本發售後，首週3天就賣出188萬套，打破Switch歷代首週銷售紀錄。

新冠肺炎肆虐，不少防疫產品一度缺貨，不單只口罩炒貴幾倍，就連Switch主機、《RingFit》手制等亦同樣炒得起。遊戲媒體《Fami通》昨（25）公布，任天堂Switch《集合啦！動物森友會》自3月20日在日本發售後，首週3天就賣出188萬套，打破Switch歷代首週銷售紀錄。

受疫情影響，不少人在家隔離時，會打機消磨時間。任天堂春季大作《集合啦！動物森友會》氣勢強勁，日本上市3天大賣188萬套，成為Switch歷代首週銷售最高的遊戲；前紀錄保持者是去年11月發售的《Pokemon劍/盾》，雙版本在日本首週銷量達136萬套。以上計算尚未包括線上銷售的數碼下載版。此外，3月16日至22日期間，Switch在日本販售數量高達392,576部，總累計突破1300萬部。

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該遊戲在英國發售亦開出大紅盤，成為該國有史以來，首週最暢銷的Switch遊戲。到底這款遊戲有何吸引之處呢？小編將為你破解疑惑！

《集合啦！動物森友會》是一款生活模擬遊戲，推出一星期便賣到缺貨，亦是肺炎疫情下遊戲玩家最大的福音，皆因玩法千變萬化，非常自由。在遊戲中，玩家將入住一個尚待開發的無人島，與現實一樣需要供樓，但可自由進行任何活動，包括佈置家居、裝身打扮、園藝、與島上其他居民來往等。

《Reddit》用家ashmush發文指，準新郎為她安排驚喜，在《動物森友會》中補辦婚禮，並透過玩家連線，接受5位來賓的祝福。（Reddit網絡圖片）

最大好處是，遊戲容許玩家發掘新奇玩法。例如早前在美國知名討論區《Reddit》上，用家ashmush就留言指，因為疫情影響，在醫學院的畢業禮和婚禮雙雙被取消，最終準新郎為她安排驚喜，在《動物森友會》中補辦婚禮，並透過玩家連線，接受5位來賓的祝福。不少網民紛紛留言大呼感動，對新人送上祝福。

由於島上設計有極高自主性，也有香港網民做白事，或在鵝頸橋打小人，成為另類新型社交活動。

有香港網民惡搞，加入本土特色。（網絡圖片）

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責任編輯：姚慧儀

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