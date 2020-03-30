【絕境求生】小生意想「求生」？　參考外國的3種創新點子

新冠肺炎的疫情來勢匈匈，不少國家都封關封城，大批民眾都要被迫留在家中，小本經營的中小企面對人流銳減，出現經營困難的情況比比皆是，商人都想盡辦法拯救自己的生意，與其自己傷透腦筋，不妨向外國的商人參考看看。

相關文章：【餐飲寒冬】Burger King CEO講明「走數」 本周不付英國店舖租金

「買時間」的禮品卡

在波士頓擁有3家髮廊的Frank Zona，創建了一張名為「曲線計劃」的新禮品卡，只要在3月購買，禮品卡會在4月至7月裡面，每個月都會升值，例如100美元的禮品卡，在7月會值146美元，但如果在7月底前未使用，就會恢復原來的價值，即100美元。Zona表示：「我們正在做『購買時間』的促銷，它為我們帶來了收入，並給客人安全感，相信我們將繼續經營。」

派對盒子

不少大型聚會因疫情而被取消，大量以此為生的餐飲業者生計嚴重受到影響，美國康州的一間餐廳，就想出為客人提供送貨上門的服務。他們將不同的派對食品和飲品，包裝成不同的主題出售，並免費送貨到客戶的家中。

基本選擇包括啤酒、伏特加酒、特色雞尾酒、果汁、蘇打水和開胃小菜等，升級版再加上瓶裝的龍舌蘭酒、波旁威士忌，蘇格蘭威士忌和甜品。此外，他們還在製作預先包裝的冷藏食品包，令到客人可更「懶」地吃到美味的食物。

想想正留家工作的父母

紐約一間賣珠子的小店，平日除了賣珠子外，也會舉辦珠子編織工作坊、手工藝生日派對等，店主Fryer幾乎認識所有的顧客，「我的商店就像酒吧。」不過近日她的生意極速下降，令有幾個小孩的Fryer，一度很著急。

▲ Fryer向父母出售「串珠工具包」。(@abeadjustso Instagram圖片)

Fryer馬上開設Facebook和Instagram頁面做線上推廣，為了方便留家的客人，她還提供在路邊交收的服務。不過，真正令她的生意出現轉機的是，Fryer想到現在有不少父母正留家工作，她向這群父母出售「串珠工具包」，以幫助忙碌的父母「照顧」小孩。這個工具包售22美元，包括可製作兩條項鍊和手鍊的珠子和材料。