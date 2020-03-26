【新股IPO】C-LINK SQ 暗盤升逾5成 料中成藥分銷商滿貫4月上市

▲ 消息指，藥企滿買集資近3億，並於4月份上市。

集資淨額約7580萬元的馬來西亞軟件開發商C-LINK SQ （新上市編號：01463） ，以下限0.63元定價後，暗盤市場造好，於輝立、耀才、富途暗盤交易場，升幅介乎44%至57%，不計手續費，一手（4,000股）帳面獲利介乎1120元至1440元。

另外，市場消息指，中成藥、健康護理產品分銷商滿貫計劃集資近3億元，並於4月上旬上市。申萬宏源證券為獨家保薦人。

受新冠肺炎影響，滿貫集團擴展產品系列，已獲授予分銷消毒相關的產品的分銷權及從海外供應商採購外科口罩等。華潤 （03320） 為滿貫集團的第二大股東。

滿貫提供多種中成藥健康護理產品銷售，及分銷至香港。公司主要將產品分銷到連鎖零售商，佔集團總收入超過8成。截至去年底全年，公司純利按年下跌46%至5451萬元；收入按年增1%至7億元。公司去年毛利率為27.3%，按年下跌3個百分點。

另外，內地房地產開發商金輝於周三遞交上市申請，據外電引述消息人士指，公司計劃集資5億美元（約39億港元）。公司業務主要從事物業開發銷售、物管、物業租賃及管理資諮詢服務，其主要收入來源為住宅開發銷售佔公司逾9成收入。聯席保薦人為農銀、中信里昂、海通。

公司於1996年成立。業務擴展至多個區域包括，長三角、環渤海、華南、西南及西北等地區。截至去年底，合共有144個處於不同階段的物業開發項目。公司逾9成的總建築面積項目主要在二、三綫城市。截至去年底，公司純年按年增24.9%至25.08億元（人民幣，下同）；收入按年增62.5%至259億元，其中住宅開發及銷售收入按年增69.8%至241.9億元。