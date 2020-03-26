  • 23°C
香港時間 : 2020326日 (四) 21:43
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】C-LINK SQ 暗盤升逾5成 料中成藥分銷商滿貫4月上市

金融經濟 21:12 2020/03/26

分享：

消息指，藥企滿買集資近3億，並於4月份上市。

集資淨額約7580萬元的馬來西亞軟件開發商C-LINK SQ （新上市編號：01463） ，以下限0.63元定價後，暗盤市場造好，於輝立、耀才、富途暗盤交易場，升幅介乎44%至57%，不計手續費，一手（4,000股）帳面獲利介乎1120元至1440元。

另外，市場消息指，中成藥、健康護理產品分銷商滿貫計劃集資近3億元，並於4月上旬上市。申萬宏源證券為獨家保薦人。

受新冠肺炎影響，滿貫集團擴展產品系列，已獲授予分銷消毒相關的產品的分銷權及從海外供應商採購外科口罩等。華潤 （03320） 為滿貫集團的第二大股東。

滿貫提供多種中成藥健康護理產品銷售，及分銷至香港。公司主要將產品分銷到連鎖零售商，佔集團總收入超過8成。截至去年底全年，公司純利按年下跌46%至5451萬元；收入按年增1%至7億元。公司去年毛利率為27.3%，按年下跌3個百分點。

另外，內地房地產開發商金輝於周三遞交上市申請，據外電引述消息人士指，公司計劃集資5億美元（約39億港元）。公司業務主要從事物業開發銷售、物管、物業租賃及管理資諮詢服務，其主要收入來源為住宅開發銷售佔公司逾9成收入。聯席保薦人為農銀、中信里昂、海通。

公司於1996年成立。業務擴展至多個區域包括，長三角、環渤海、華南、西南及西北等地區。截至去年底，合共有144個處於不同階段的物業開發項目。公司逾9成的總建築面積項目主要在二、三綫城市。截至去年底，公司純年按年增24.9%至25.08億元（人民幣，下同）；收入按年增62.5%至259億元，其中住宅開發及銷售收入按年增69.8%至241.9億元。

香港股票 集資 IPO 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【業績】一文看清企業業績 北汽純利跌7.8% 高偉電子純利倍增（3月26日）

下一篇文章

平安好醫生擬次季推日本在線醫療平台
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
道指震盪升495點　恒指夜期收市升219點（不斷更新）
道指震盪升495點　恒指夜期收市升219點（不斷更新）
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
G20特別峰會提減免關稅　恒指夜期N形上升近240點（不斷更新）
G20特別峰會提減免關稅　恒指夜期N形上升近240點（不斷更新）
【黃金價格】金價狂飆再試1700美元 24小時升幅逾200美元
【黃金價格】金價狂飆再試1700美元 24小時升幅逾200美元
【附登記地址】保誠推Pulse手機應用程式 首30萬名登記可獲11萬元免費保障
【附登記地址】保誠推Pulse手機應用程式 首30萬名登記可獲11萬元免費保障