【疫市營商】Nike疫市賺錢　Air Max系列新品如常發布

▲ Nike在今日亦推出新款NIKE AIR MAX 2090。

2020年開始，本港乃至全球的經濟有危機，但Nike在今日（26日）亦推出新款NIKE AIR MAX 2090。

Nike旗下Air Max系列於1987年3月26日發布第一款產品，其後每年都會在今日進行推廣「慶生」，以推出新款的Air Max。

Nike官網所見，NIKE AIR MAX 2090特別版有童裝、男裝和女裝，售價由868元至999元不等。小編在網站所見，不同款式、尺碼的新款產品仍有貨量。據悉，由即日起至2020年3月31日，特選會員更可享指定Air Max鞋款7折優惠。

Nike同時發布Air Max 90的新款設計，以金屬色配襯新鞋，即電鍍金、銀色彩在鞋身。

Nike日前公布最新一季的業績，截至今年2月底為止，收入按年增加5%，達101億美元。該公司解釋，中國的綫上銷售增加三成，但門店的零售銷售因疫情而暫時停業，故受影響。不過，中國目前已有近80%的門店重新營運。

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責任編輯：馬意文