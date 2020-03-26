  • 24°C
香港時間 : 2020326日 (四) 19:21
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】Nike疫市賺錢　Air Max系列新品如常發布

商業 19:13 2020/03/26

分享：

Nike在今日亦推出新款NIKE AIR MAX 2090。

2020年開始，本港乃至全球的經濟有危機，但Nike在今日（26日）亦推出新款NIKE AIR MAX 2090。

Nike旗下Air Max系列於1987年3月26日發布第一款產品，其後每年都會在今日進行推廣「慶生」，以推出新款的Air Max。

Nike官網所見，NIKE AIR MAX 2090特別版有童裝、男裝和女裝，售價由868元至999元不等。小編在網站所見，不同款式、尺碼的新款產品仍有貨量。據悉，由即日起至2020年3月31日，特選會員更可享指定Air Max鞋款7折優惠。

Nike同時發布Air Max 90的新款設計，以金屬色配襯新鞋，即電鍍金、銀色彩在鞋身。

Nike日前公布最新一季的業績，截至今年2月底為止，收入按年增加5%，達101億美元。該公司解釋，中國的綫上銷售增加三成，但門店的零售銷售因疫情而暫時停業，故受影響。不過，中國目前已有近80%的門店重新營運。

【逆市營商】 Shiseido繼續推新品牌BAUM　環保化妝品5月底上架

【疫市營商】一田推日本食品節　傳授和風花見便當做法（附教學影片）

【疫市營商】中菜館加強外賣自救　外賣自取套餐88元起

責任編輯：馬意文

相關文章

【全球大流行】美國麥當勞食品供應受影響　堂食選擇少幾乎只剩外賣服務
今日
【全球大流行】美國麥當勞食品供應受影響　堂食選擇少幾乎只剩外賣服務
【香港出口】港出口2月升4.3%　遠勝市場預期
今日
【香港出口】港出口2月升4.3%　遠勝市場預期
【新冠肺炎】南韓進口口罩激增　中國和香港買到最多
今日
【新冠肺炎】南韓進口口罩激增　中國和香港買到最多
【疫市營商】 Shiseido繼續推新品牌BAUM　環保化妝品5月底上架
今日
【疫市營商】 Shiseido繼續推新品牌BAUM　環保化妝品5月底上架
疫情 設計 零售 銷售 中國 Nike 產品

下一篇文章

【疫市營商】 Shiseido繼續推新品牌BAUM　環保化妝品5月底上架
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】Pasión口罩最快3月底推出　百貨公司及網購平台有售
【口罩供應】Pasión口罩最快3月底推出　百貨公司及網購平台有售
【口罩供應】Dr. Mask口罩博士生產本地3層口罩 　$120一盒5月發貨
【口罩供應】Dr. Mask口罩博士生產本地3層口罩 　$120一盒5月發貨
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】一表睇曬本地可重用口罩價格詳情
【口罩供應】一表睇曬本地可重用口罩價格詳情
【口罩供應】愛的家口罩4月初推出　藥房及網購「開心價」發售
【口罩供應】愛的家口罩4月初推出　藥房及網購「開心價」發售
【口罩供應】「愛的家」PFE+BFE超過99%口罩卓悅已上架　一盒50個188元（附門市地址）
【口罩供應】「愛的家」PFE+BFE超過99%口罩卓悅已上架　一盒50個188元（附門市地址）