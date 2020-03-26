【熊市來臨】羅傑斯：除非疫情結束否則熊市未完　持現金無壞

▲ 羅傑斯指，熊市下大家都失去信心，於是轉投黃金及白銀。

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，「商品大王」羅傑斯（Jim Rogers）表示，美股在過去10至12年一直處於上漲狀態，未曾出現過熊市，直至新冠肺炎疫情爆發，美股才急轉直下，預期除非疫情結束，否則熊市仍未完結。

美國聯儲局日前承諾會推出無上限量化寬鬆（QE），美國政府亦將推出2萬億美元的救市措施。羅傑斯指，大量資金流入市場，股市會出現一次技術性反彈，但熊市仍未結束。

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中國應對肺炎疫情做得較好

他又指，中國在應對新冠肺炎疫情方面，做得較好，因此與美國相比，更願意在中國投資，部分行業如航空業及旅遊業雖遭遇滅頂之災，但是目前不錯的投資選擇，日前自己又買入了一家俄羅斯航運公司的股票。

環球股市震盪下，黃金受到追捧，金價節節上揚。羅傑斯指，熊市下大家都失去信心，於是轉投黃金及白銀。

「如果你暫時沒有找到或沒有自己了解的投資領域，持有現金並無不好，雖然現金回報可能較少，但總比放在股市，每年損失5%至10%更佳。」他強調，持有現金不是什麼壞事，尤其是股市不賺錢的時候。

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