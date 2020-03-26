【零售業績】周生生去年少賺36% 港澳今年1、2月同店銷售跌44%

▲ 周生生去年港澳地區的營業額跌16%。

周生生 （00116） 公布，去年度營業額按年跌6%至177.4億元，溢利跌36%至6.4億元，每股盈利95仙，派末期息25仙，按年大減43.2%，全年共派息39仙，派息比率41%。期內，港澳市場的同店銷售跌12%，黃金及鑲嵌珠寶的同店銷售分別跌16%及21%。

提及新冠肺炎疫情，周生生稱，內地有最多77%分店於2月首兩星期暫停營業，接近3月底則有95%分店恢復營業，但縮短營業時間。內地及港澳於1月及2月份的同店銷售分別跌45%和44%，而2月及3月則有獲業主減租。

港澳去年下半年同店銷售跌25%

去年周生生珠寶零售營業額按年下跌5%至162.6億元，內地及台灣地區分別錄得4%及18%的按年增長，惟港澳地區的營業額跌16%至64.4億元。

周生生表示，港澳上半年度的同店銷售增長2%，惟自香港去年下半年因反修訂逃犯條例觸發的大規模示威行動演變成持續社會動盪不穩，公共服務無法正常運作，商店因道路阻塞和遊行抗議而不得不暫停營業，訪港旅客人數顯著下降，由於旅客銷售佔香港業務約50%，導致下半年度的同店銷售下跌25%，其中黃金及鑲嵌珠寶跌27%及40%。

截至去年底止，公司於港澳共有70間分店，按年淨增長2間，其中「周生生」品牌佔61間。

今年開店審慎 料增30間分店

內地市場方面，去年整體同店銷售跌1%，其中，黃金升3%，鑲嵌珠寶則跌9%。截至去年底止，內地共有606間店舖，年內淨增長100間。

周生生表示，疫情對生意的影響令人擔憂，現已採取措施縮減開支，包括凍結人手、於可行情況下優化員工調配、延後新店開業等。在本港，公司會選擇性地重裝部分重點分店以重塑形象，亦會繼續積極地與業主協商減租事宜。

同時，考慮到現時的經濟環境，公司將審慎地計劃繼續開設分店，並把數目控制為約30家。

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