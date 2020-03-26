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論熊市

金融經濟 18:44 2020/03/26

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論熊市

「長達11年的牛市結束，全球主要股市紛紛步入熊市」，類似的陳述相信各位投資者近來都聽不少，意思是市場的走勢向下。在技術分析上的定義來說，「熊市」就是指數從高位下跌兩成，從而確定了股市下行的趨勢，市場氣氛普遍悲觀，投資者對企業盈利前景暗淡而拋售股票。

熊市有周期性和長期性的。周期性的熊市通常是數星期至數月不等，例如在911事件和金融海嘯時期的熊市。而長期性的熊市則可以達10至20年，甚至更長。熊市並非意味着股市完全沒有升幅，只是升幅不能持續，稍有不利的消息，股市拋售就會重現，顯示出市場情緒的脆弱性。那麼熊市就不應投資了嗎？非也。只是在市場氣氛不理想的情況下，投資者需要更好地設定投資計劃等待時機的來臨。已持有風險資產的投資者，請保持投資，把投資計劃看得更遠，中長期的投資目標仍是沒有改變的。未有持有風險資產的投資者可以保持耐性，待市場情緒喘定後再作出投資還遲。

牛市結束，熊市來臨，導致這次股市急挫的主因是新冠肺炎的大流行和油價大跌。在現時的情況看來，這兩大因素並未為全球經濟帶來結構性的轉變，而只是暫時性的供求衝擊。雖然這次的衝擊不容小覷，而且對於是次疫情將持續多久並不好評估，但我們始終對今次的股市下調抱有希望，相信這只是周期性的熊市。股市下挫已近1個月，及後的反彈將會是甚麼？下期詳述。

撰文 : 星展香港投資總監辦公室（北亞區）

欄名 : 星級展望

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