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【美國疫情】2萬億救市方案 被救企業料禁回購股份

環球經濟金融 18:41 2020/03/26

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美國疫情持續，對美國經濟打擊浮現。美國參議院周三通過，規模高達2萬億美元的刺激經濟方案。不過，方案不會只「派糖」，料對受救助的企業設條件，包括要求該些企業在直至償還政府貸款後的一年，均不能回購股份及派發股息。

參議院周三以無異議表決方式（unanimous-consent vote）通過方案，料眾議院會在周五就方案進行辯論。美國總統特朗普（Donald Trump）指，只要方案獲眾議院衷過後，他就會立即簽署落實。

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現時方案的最終文本尚未確認。方案料包括向大部份成年人及兒童直接派發現金、受疫情重創企業貸款、大幅提高失業保險金等保障、支援州及地方政府抗疫、向醫院及醫療系統撥款等。

MarketWatch報道指，參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）曾去信國會議員指，民主黨眾議員要求在共和黨方案中，加設對受到援助企業的條件。條款規定，禁止企業直至償還政府貸款後的一年回購股份，亦禁止支付普通股股息。

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美國多間航空公司在過去10年，均會大舉回購股份，以托住股價。MarketWatch統計指，美國6大航空公司在2009年至2019年期間，都平均花96%現金流回購股份，其中美國航空（American Airlines，美：AAL）則斥130億美元回購。

而美國飛機巨企波音（Boeing，美：BA）過去10年的現金流共584億美元，卻花74%或434億美元在回購上。

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