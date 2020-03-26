中石油去年少賺14％　今年將調整資本開支

中石油（00857）公布去年業績，期內收入約25,168.1億元（人民幣．下同），按年升6%；純利則約456.82億元，按年跌13.9%；每股盈利約0.25元，末期股息0.06601元。

集團指，期內營業收入上升，主要原因是大部分油氣產品銷售量增加及價格下降綜合影響。去年原油產量為9.09億桶，按年增加2.1%；可銷售天然氣產量約3.908萬億立方尺，按年增加8.3%；油氣當量產量約15.61億桶，按年增加4.6%。原油加工約12.28億桶，按年增加4.1%。去年銷售天然氣2,590.91億立方米，按年增長19.5%，國內油氣管道總長度為87,144公里。

不過，中石油指出，受地緣政治緊張局勢、國際貿易的不確定性、氣候變化以及世界多國疫情等因素影響，全球經濟面臨下行風險。預計成品油市場需求下降，天然氣市場需求增速放緩，原油、成品油、天然氣價格大幅下降，油氣產業鏈運行管理更加複雜、困難等。

考慮到新型冠狀病毒疫情、油價變化等影響，集團將會對資本性支出進行調整。早前，經過董事會批准的今年資本性支出預測數為2,950億元，按年微降0.6%。