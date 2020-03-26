【英國疫情】繼代出糧救打工仔後 擬再出招幫自僱人士

▲ 英國政府繼代僱主出8成糧幫打工仔後，計劃再出招幫自僱人士。

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐英國，英國全國禁足，不少人無法外出工作，恐陷財政困難。英國政府繼代僱主支付8成工資後，據報計劃再出招，資援自僱人士。

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英國政府已答應為僱主代付8成員工薪金，惟自僱人士仍面臨困境，英國首相（Boris Johnson）在國會跨黨派議員的壓力下，承認現有措施有不足，稱會出招幫助自僱者，財相辛偉誠（Rishi Sunak）將會有公布。

計劃細節仍未知，有英國傳媒引述消息人士指，援助計劃相當全面，涵蓋全英500萬自僱人士中的大部分人，亦有智庫專家猜測，計劃只能令170萬人受惠，佔整體自僱人士約3分之1。

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約翰遜稱要對自僱人士提供同等支援（parity of support），故外界猜測救援力度與打工仔所獲差不多，即之前收入80%，上限為每月2500英鎊，但亦有分析指，自僱人士通常交較少稅，金額上限可能較低。

新冠疫情下，律師、音樂家等自僱人士，也失去收入來源，英國智庫「財政研究所」（Institute for Fiscal Studies）資料顯示，有近100萬自僱人士於受疫情重創的行業工作，部分人恐手停口停。

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責任編輯：林建忠