  • 24°C
香港時間 : 2020326日 (四) 19:20
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【英國疫情】繼代出糧救打工仔後 擬再出招幫自僱人士

環球經濟金融 18:39 2020/03/26

分享：

英國政府繼代僱主出8成糧幫打工仔後，計劃再出招幫自僱人士。

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐英國，英國全國禁足，不少人無法外出工作，恐陷財政困難。英國政府繼代僱主支付8成工資後，據報計劃再出招，資援自僱人士。

【加拿大疫情】政府火速派錢 失業者每人4萬10日到賬  

一日50萬英國人響應號召 義務馳援NHS 每秒5人報名

英國政府已答應為僱主代付8成員工薪金，惟自僱人士仍面臨困境，英國首相（Boris Johnson）在國會跨黨派議員的壓力下，承認現有措施有不足，稱會出招幫助自僱者，財相辛偉誠（Rishi Sunak）將會有公布。

計劃細節仍未知，有英國傳媒引述消息人士指，援助計劃相當全面，涵蓋全英500萬自僱人士中的大部分人，亦有智庫專家猜測，計劃只能令170萬人受惠，佔整體自僱人士約3分之1。

【英國疫情】酒是必需品 酒舖獲准照常營業

英國新令禁業主迫遷 租戶「奉旨」群起拒交租

約翰遜稱要對自僱人士提供同等支援（parity of support），故外界猜測救援力度與打工仔所獲差不多，即之前收入80%，上限為每月2500英鎊，但亦有分析指，自僱人士通常交較少稅，金額上限可能較低。

新冠疫情下，律師、音樂家等自僱人士，也失去收入來源，英國智庫「財政研究所」（Institute for Fiscal Studies）資料顯示，有近100萬自僱人士於受疫情重創的行業工作，部分人恐手停口停。

【美國派錢】或派兩次！大人1000美元細路500

【美國派錢】為何2周神速派到 直接存入你戶口

責任編輯：林建忠

相關文章

世衛專家：無病不需戴口罩 全球缺醫療物資 醫護優先
今日
世衛專家：無病不需戴口罩 全球缺醫療物資 醫護優先
一日50萬英國人響應號召 義務馳援NHS 每秒5人報名
今日
一日50萬英國人響應號召 義務馳援NHS 每秒5人報名
疫情飲可樂也衝擊 可口可樂供應鏈現裂痕
今日
疫情飲可樂也衝擊 可口可樂供應鏈現裂痕
【美國經濟】首領失業救濟人數勢火箭式飇升 申請網站被迫爆
今日
【美國經濟】首領失業救濟人數勢火箭式飇升 申請網站被迫爆
疫情 傳染病 經濟 英鎊 英國 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 全球大流行 武漢肺炎

上一篇文章

【美國疫情】2萬億救市方案 被救企業料禁回購股份

下一篇文章

【美國大選】拜登再「被MeToo」 前女助手聲稱遭性騷擾

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【歐洲疫情分佈圖】西班牙死亡超中國 僅次意大利7500
【歐洲疫情分佈圖】西班牙死亡超中國 僅次意大利7500
【Fake News】普京放獅子老虎上街 嚇民眾留家!?
【Fake News】普京放獅子老虎上街 嚇民眾留家!?
新型冠狀肺炎全球疫情（03月26日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月26日 時間19:00）
【美國疫情】「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言
【美國疫情】「長者願犧牲生命換經濟」德州副州長口出狂言
【日本疫情分佈圖】東京確診急增50% 全國破2000人染疫
【日本疫情分佈圖】東京確診急增50% 全國破2000人染疫
【美國疫情分佈圖】死亡破千 確診或2日後全球最多
【美國疫情分佈圖】死亡破千 確診或2日後全球最多