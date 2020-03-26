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【全球大流行】滙豐煞停裁員計劃！ 對外招聘亦凍結

金融經濟 20:55 2020/03/26

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滙豐因應疫情擴散，重組步伐有變，同時暫停裁員和招聘人手。

滙豐 （00005） 2月中宣布新一輪3年策略計劃，其中牽涉歷來最大規模的重組。早前市傳滙豐因應新冠肺炎正考慮暫停重組，集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）最新向全球員工發信，宣布決定剎停重組計劃相關的裁員及對外招聘。

剛於上周坐正集團行政總裁的祈耀年，就最新市場環境及策略重組計劃向員工發表更新。他表示，經集團執行委員會一致同意，決定暫停重組計劃，而與計劃有關的裁員、增聘都一併凍結，目的是在現階段減低不確定性、維持對客戶支持及保持業務正常運作。

他在信中提到，理解到計劃牽涉到的職位流失，對員工造成一大憂慮，加上新冠肺炎帶來的異常打擊（extraordinary impact），決定暫時停止推進有關計劃，並透露大部分與重組有關的裁員都是未發出通知。

同時，滙豐亦會停止對外招聘。除少量已發出邀約（offer）的前線及對業務關鍵的職位及員工內部調遷以外，將會暫停對外招聘，亦即變相凍結人手。集團去年表示，計劃全球裁員3.5萬人。

他未有提及裁員計劃會暫停多久，但就強調個別業務部門合併等的計劃將會繼續進行。

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