【藍籌業績】潤地：全年銷售目標2620億元人幣 可售貨源達5000億元

▲ 潤地指，今年銷售目標2620億元人民幣，按年增約8%。

華潤置地 （01109） 今年銷售目標2620億元（人民幣，下同），全年可售貨源約5000億元。總裁李欣表示， 疫情來得較突然，短期衝擊大，但3月份看到回復速度快，而武漢佔整體銷售不大，僅約4%，加上集團土儲約80%位於一、二綫城市，故疫情對潤地的影響可控。

李欣續指，今年沒有為拿地預算訂下目標，會以高周轉及住宅項目為主，而且會握拿地窗口期，不再盲目搶地，另外亦會加大收併購的力度。

購物中心業績料第四季可重拾增長

物業投資方面，潤地指，購物中心最受疫情影響，2月初有為商戶提供1.5個月的租金寬減，涉資約10億元。由3月初起，零售額恢復至去年同期的62%以上，客流亦恢復至去年同期的50%，8個高端購物中心表現更佳，零售額回復至去年同期的70%至80%。李欣預計，購物中心於6月的業績可按年持平，第四季實現按年增長，並於明年回復至雙位數增長。

疫情對集團酒店業務有影響，李欣預計，今年該部分的利潤跌30%，但由於佔比少，對投資物業的收入影響輕微。寫字樓方面，他料租金收入全年反而會增長15%。

復工情況方面，李欣指，集團自2月初已安排高管上班，以及加強與地方政府溝通，3月中旬，除武漢以外，售樓處和工地全面復工。

市場早前傳出潤地今年會分拆物管業務獨立上市，管理層表示，一直推進上市進程，現在比較大的策略已經形成。

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