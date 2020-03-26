  • 23°C
香港時間 : 2020326日 (四) 20:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【藍籌業績】潤地：全年銷售目標2620億元人幣 可售貨源達5000億元

金融經濟 19:42 2020/03/26

分享：

潤地指，今年銷售目標2620億元人民幣，按年增約8%。

華潤置地 （01109） 今年銷售目標2620億元（人民幣，下同），全年可售貨源約5000億元。總裁李欣表示， 疫情來得較突然，短期衝擊大，但3月份看到回復速度快，而武漢佔整體銷售不大，僅約4%，加上集團土儲約80%位於一、二綫城市，故疫情對潤地的影響可控。

李欣續指，今年沒有為拿地預算訂下目標，會以高周轉及住宅項目為主，而且會握拿地窗口期，不再盲目搶地，另外亦會加大收併購的力度。

購物中心業績料第四季可重拾增長

物業投資方面，潤地指，購物中心最受疫情影響，2月初有為商戶提供1.5個月的租金寬減，涉資約10億元。由3月初起，零售額恢復至去年同期的62%以上，客流亦恢復至去年同期的50%，8個高端購物中心表現更佳，零售額回復至去年同期的70%至80%。李欣預計，購物中心於6月的業績可按年持平，第四季實現按年增長，並於明年回復至雙位數增長。

疫情對集團酒店業務有影響，李欣預計，今年該部分的利潤跌30%，但由於佔比少，對投資物業的收入影響輕微。寫字樓方面，他料租金收入全年反而會增長15%。

復工情況方面，李欣指，集團自2月初已安排高管上班，以及加強與地方政府溝通，3月中旬，除武漢以外，售樓處和工地全面復工。

市場早前傳出潤地今年會分拆物管業務獨立上市，管理層表示，一直推進上市進程，現在比較大的策略已經形成。

相關文章：【藍籌業績】華潤置地去年核心盈利增長12% 末期息減少1.3%

【內房業績】合景泰富：3月份銷售明顯回升 全年銷售目標1033億元人幣

華潤置地配股集資67億 全日跌近8%失配股價藍籌最差（第三版）

香港股票 業績公布 華潤置地（01109）

上一篇文章

好醫生擬次季推日本在線醫療平台

下一篇文章

【HKTVmall業績】王維基：加開通宵更處理訂單　配股但不懂財技
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

道指震盪升495點　恒指夜期收市升219點（不斷更新）
道指震盪升495點　恒指夜期收市升219點（不斷更新）
【黃金價格】金價狂飆再試1700美元 24小時升幅逾200美元
【黃金價格】金價狂飆再試1700美元 24小時升幅逾200美元
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【附登記地址】保誠推Pulse手機應用程式 首30萬名登記可獲11萬元免費保障
【附登記地址】保誠推Pulse手機應用程式 首30萬名登記可獲11萬元免費保障
夜期黑期齊升逾100點　美元荒紓解（不斷更新）
夜期黑期齊升逾100點　美元荒紓解（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）