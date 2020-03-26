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【熊市來臨】大行相繼睇淡　一文睇哂最新恒指目標價

金融經濟 19:00 2020/03/26

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繼大摩、瑞銀等知名投行就恒指前景削價後，星展亦加入戰團，出手調低恒指目標價

港股兩日急彈後略回吐，反映買盤未致一面倒看好。事實上，綜合市場意見，投資界對後市看法傾向審慎，多間大行相繼下調恒指目標價，而繼大摩、瑞銀等知名投行就恒指前景削價後，星展亦加入戰團，出手調低恒指目標價。究竟各大行最新對恒指看法如何？本網在此幫你一文看清！

相關文章：【美國減息】環球大熊市　恒指最悲跌到幾多點？
相關文章：【無限QE】QE引領環球股市大反彈　熊市格局告終？

摩根士丹利

在極端不確定的情況下，新興市場的每股盈利將有雙位數的跌幅，恒指目標由原本的25900點，削9%至23500點，並警告最熊或低見18900點。大摩短綫處審慎態度，會持續觀望貨幣和財政刺激措施是否可以解決外匯、利率，和信貸市場流動性不足的問題，繼而帶領股市可走出低谷。

現看好中國及日本可繼續跑贏，早前更已將中國股市評級上調至「增持」。

相關文章：大摩郭強盛：市場前景高度不明朗　環球股市仍未見底

花旗

港股及A股今年底前尚有潛在升幅，因為目前香港估值不高，預料中國將推出更多寬鬆政策，以支持經濟。恒指年底目標位是27806點、國指目標位10623點，對應10%的上行空間。恒生潛在上升空間較國指多，原因是恒指包括較多新經濟股。

推薦的港股有阿里巴巴 （09988）  、中國生物製藥 （01177）  、高鑫零售 （06808）  、海螺水泥 （00914）

相關文章：【準備撈底？】花旗恒指年底目標27806點　料中港股市潛在升幅至少1成

瑞銀

把恒指年底目標價由28200點，大幅下調20%至22500點，相當於明年預測市盈率9.4倍，較歷史中位數低一個標準差。環球經濟前景轉淡，料內地今年GDP增長或只得1.5%，遂調低恒指今年預測盈利表現至倒退10%，而恒指目前估值已反映市場預期衰退來臨。

國信

港股已見今年高位，原先預計恒指年內低位為24298，現調整為19800點。短期而言，該行料港股短綫將大幅反彈至24000點水平，籲於低位撈貨者可趁機鎖定利潤。

不過，投資者現在不應有股市將迎來「V形」反彈的錯覺，因疫情令企業盈利重估，甚至轉為負，料反彈浪潮過後港股將重新向下尋底。

星展

內地工廠產品需求疲弱，同時需小心西方國家病例倒灌，認為港股在正式見底前，應反映相關因素，把恒指目標價由今年上望29800點，下調至26300點。星展形容，喜歡現金流能見度高、資產負債表強勁、估值吸引的防守股。

香港股票 恒生指數 阿里巴巴－SW（09988） 高鑫零售（06808） 中國生物製藥（01177） 恒生中國企業指數 A股 新興市場 潛在升幅 海螺水泥（00914）

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