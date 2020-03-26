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【口罩供應】王維基：HKTVmall口罩一兩周內開售、2元一個　爭ASTM level 2認證

金融經濟 17:46 2020/03/26

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港視行政總裁王維基稱，口罩機已經試產，並預計每個會以約2元左右出售。

香港電視  （01137）  旗下的HKTVmall早前稱口罩機準備投入生產，行政總裁王維基今日（26日）在業績發布會親自帶上HKTVmall試產的口罩，並指一至兩星期可預售，預計HKTVmall每日口罩產量可達6萬至10萬個，已提交口罩認證測試，期望取得ASTM Level 2 認證。

王維基稱，口罩每個材料成本價僅1元，料只會以約2元一個出售，不會有暴利。公司前期投入約250萬至260萬港元。他續指，現時所有的原材料可以生產1,000萬個口罩。

王維基稱，從商多年無口罩生產經驗，HKTVmall每日生產量多少視乎能否順暢運行。他續指，口罩絕非公司主業，「做口罩不是為賺錢」，只是眼見香港原本沒有生產口罩，若疫情擴大令更多地區禁運口罩，香港將無口罩用，「希望香港人健康」才會考慮生產。

王維基又指，集團一直忙碌，對於政府資助「有就好，未得閒想」，形容只是次要東西。

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疫情 香港電視（01137） 王維基 HKTV

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