▲ 【意大利疫情】專家：歐聯賽事或成疫情爆發關鍵

意大利疫情嚴峻，有報道指，北部重災區倫巴第的貝加莫疫情爆發的關鍵，可能是關乎一場歐聯賽事。有免疫學專家表示，阿特蘭大上個月迎戰華倫西亞的歐聯賽事，令數以千計的民眾聚集，或是加速病毒傳播的成因。

歐聯16強阿特蘭大對華倫西亞的首回合比賽，在米蘭市上演。貝加莫市長戈里（Giorgio Gori）以「生化炸彈」（biological bomb）形容這場的歐聯比賽。

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戈里指，當時有大批貝加莫居民湧往米蘭觀賞賽事，就算沒有親身到現場的球迷，都會選擇與家人聚在家裡一起看賽事，或者一群人在酒吧觀賞賽事，都是令病毒加速傳播的成因。

免疫學專家勒福赫（Francesco Le Foche）亦指，此賽事展開的時間、地點與疫情爆發吻合。勒福赫表示，數以千計的民眾聚集，球迷熱烈慶祝時互相擁抱、大叫等行為，都會是加速病毒傳播的成因。

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勒福赫又指，可以想像到有些民眾即使有輕微的發燒，都不願錯過賽事，會照入場觀賞。

首次躋身淘汰賽的阿特蘭大，在首回合賽事大勝華倫西亞4:1，踢出如此佳績令當地球迷十分興奮。

華倫西亞是首支宣布確診的西甲球隊，他們陣中大約有35%人員確診。而阿特蘭大的守門員史樸迪路（Marco Sportiello）周二亦確診。