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美圖去年虧損收窄至1.9億人幣 美圖秀秀用戶2月創新高（第二版）

金融經濟 18:27 2020/03/26

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美圖去年淨調整虧損收窄，美圖秀秀用戶在今年2月創新高。

美圖（01357）公佈去年業績，收入增長3.2%至9.8億元（人民幣，下同），公司擁有人應佔持續經營業務的經調整虧損淨額收窄至至1.9億元，並於去年第四季錄得正面淨調整利潤淨額。收入方面，美圖去年在線廣告、高級訂閱服務及應用內購買、互聯網增至服務業務收入分別增長21%、518%、21%。

美圖首席執行官吳欣鴻在業績會表示，集團去年第四季已實現盈利，對今年全年盈利有信心。

美圖秀秀用戶2月創新高

美圖去年月活躍用戶數按年跌7.8%至2.8億人。吳欣鴻指，集團去年底確定「變美平台」策略，今年新冠肺炎疫情期間，美圖秀秀在1、2月月活躍用戶創新高，美顏相機、美拍亦錄得增長，相信集團定位更清晰後，用戶可持續增長。

美團去年僅海外產品BeautyPlus月活躍用戶錄得增長，主席蔡文勝表示，疫情仍在海外擴散，但反而可為集團帶來增長機遇，一方面居家防疫的手機用戶會探索更多新APP，另一方面由於傳統企業廣告預算減少，集團可以更低成本投得廣告位進行推廣。

吳欣鴻稱，今年集團對現金將較為謹慎，僅會在醫美、美妝等領域作戰略投資，但目前積極尋找目標。

美圖去年毛利率升19.6個百分點至71.5%，歸功於收 入組合中利潤較高的業務如高級訂閱及在線廣告的佔比日益增加。

（第二版新增管理層評論）

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