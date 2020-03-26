【新冠肺炎】英國政府成立熱線　利用WhatsApp發放資訊

新冠肺炎疫情肆虐全球，英國確診人數持續急升。早前有20萬英國網民發起聯署，不滿政府「佛系」應對新冠肺炎，要求應仿傚意大利實施封城措施。政府隨即出辣招，禁止市民非必要外出，更宣佈將借助即時通訊平台分享抗疫資訊，希望能夠減低公共醫療系統的壓力。

【新冠肺炎】外國電訊商出新招 於手機上添「留家」訊息

【新冠肺炎】英國利用手機數據 監察疫情期間人流動向

據外媒Techcrunch報道，英國政府推出WhatsApp新冠肺炎資訊熱線，只要在當地利用WhatsApp發送「hi」至07860064422（或海外用戶發送 +44 7860 064422），就可以收取政府發送的疫情資訊。英國政府表示，國民除可透過WhatsApp獲得疫情相關的資訊外，還會收到政府在必要時發放的緊急訊息。

▲ 只要在英國當地利用WhatsApp發送「hi」至07860064422（或海外用戶發送 +44 7860 064422），就可以收取政府發送的疫情資訊。（TechCrunch網站圖片）

此外，英國首相約翰遜（Boris Johnson）日前宣布加強防疫措施，限制民眾外出，除了購買基本用品、做運動、有醫療需要或必要工作外，一律不得離開住所，所有售賣非必要商品的店舖必須即時關閉，並禁止超過兩人的聚會，措施將維持最少三星期，以阻止疫情持續蔓延。

而早前韓國政府亦曾採取類似方式，向國民發出疫情有關的短訊，不但被外界讚賞公開透明，亦成功紓緩醫院的壓力。至於美國政府，也有全國性的緊急通報系統，在突發或嚴重事故發生時向國民發出通知。

【新冠肺炎】加強執行防疫措施 法國採無人機呼籲民眾勿出外

責任編輯：施雯雯