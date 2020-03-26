新西蘭進入緊急狀態　全民自我隔離四星期

新冠肺炎繼續爆發，新西蘭單日新增50宗確診病例，創單日最高。新西蘭昨天（3月25日）頒布緊急狀態令，自26日凌晨零時起封城，所有非必要商業活動、學校和辦公室等地點將即時關閉，以阻止疫情擴散。

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）在新聞發布會宣布國家進入緊急狀態，當天晚上11時59分開始提升全國疫情警戒水平至最高的第四級，所有人必須留在家中進行自我隔離，即時關閉所有學校和辦公室，停止非必要服務運作，禁止所有室外活動，將封鎖道路以防止人出入進行活動和人群聚集，而超市、藥房及基本銀行服務則將繼續營業。

阿德恩宣布國家進入緊急狀態，是自3月23日，新西蘭再次升級戒備狀態，升至最高級別。 阿德恩表示緊急狀態令將持續至少四周，新西蘭要在病毒在社區爆發初期採取嚴厲的措施，不能再浪費時間，目的是要阻止病毒繼續傳播，切斷所有傳播途徑。

新西蘭當局指，目前有幾個疑似群聚爆發集體感染，包括位於奧克蘭的瑪麗斯特大學、威靈頓的其中一場婚禮、從威靈頓出發的美國旅行團及漢米爾頓市的安養院。

截至3月25日，新西蘭確診新冠肺炎病例累計205宗， 其中22宗的確診者已康復。