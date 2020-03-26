【新冠肺炎】研究：全球汽車銷量將下降　產量或跌過百萬

▲ 加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）估計，新冠肺炎及其對消費者需求的影響，或能導致美國的汽車銷量較預期下跌20％。（法新社資料圖片）

新冠肺炎肆虐全球，各行業均面對不同挑戰。市場研究機構IHS Markit發表最新研究指，今次疫情是汽車業面對的最大風險因素之一，今年在世界各地市場的汽車銷量及產量均會下跌。機構預計，2020年全球汽車行業的需求將出現前所未有的停滯。

暫停生產汽車 改生產醫療設備

受到疫情影響，多個車廠近日都相繼暫停歐洲生產綫。福士（Volkswagen）、雷諾（Renault）及平治（Mercedes-Benz）母公司戴姆勒（Daimler）均宣布，暫停歐洲各地工廠運作。IHS Markit預測，如歐洲、北美和拉丁美洲的車廠持續暫停生產汽車，或會令今年的汽車產量減少140萬輛。

【新冠肺炎】Tesla夥SpaceX生產呼吸機 另捐贈25萬個口罩

機構引述數據指出，於歐洲負責組裝汽車的工廠平均關閉13個工作日，足以令汽車生產減少8.8萬；而北美的停產時間則平均6天，料將汽車生產將減少4.8萬。可是，目前尚不清楚車廠打算何時恢復生產。

如持續暫停生產，隨後的組裝階段也將被迫停工，或有可能為車廠帶來更多問題。不過，多個車廠相繼加入抗疫援助，利用其生產綫生產口罩及呼吸機等醫療設備。通用汽車公司早前表示，或會利用部分工廠生產醫院呼吸機。戴姆勒發言人則表示，公司目前正在研究不同的醫療設備生產方案。中國方面，比亞迪、上汽通用五菱及長安等中國車企早前已轉為生產口罩、消毒液等防疫物資。比亞迪本月更發聲明表示，目前已成為了全球最大的口罩生產商，每日生產約500萬個口罩。

不過，Tesla的上海工廠早在2月已復工，是中國其中一個最早復工的大型企業之一。除此之外，長安福特、廣汽菲克、上汽通用等合資公司已有大部分工廠復工。

年銷量或減逾12％ 或藉此發展線上銷售

機構另指出，全球今年的汽車銷量將較去年下跌超過12%，而美國今年的汽車銷量更至少下跌15.3%。歐洲方面，汽車銷量將較去年下跌近14%，而中國汽車銷量將較去年僅下跌10%。加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）則估計，新冠肺炎及其對消費者需求的影響，或能導致美國的汽車銷量較預期下跌20％。

【新冠肺炎】疫情改變物流運作 無人駕駛應用迎機遇

Uber最熱門失物 手機銀包之外仲有車匙？

即使汽車業正面臨重大挑戰，仍有分析指今次危機或有助汽車業長遠發展。調查機構J.D. Power數據與分析部門總裁兼產品總監（Chief Product Officer）Thomas King表示，汽車需求可能會在長期停工後強勢反彈。同時，他認為疫情亦有助加快各汽車品牌發展線上銷售，甚至未來的銷售方式會由實體推銷，全面轉移至線上模式。

責任編輯：楊匡然