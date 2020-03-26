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【香港經濟】港首兩月出口跌12% 對越南進出口貨值急升

金融經濟 17:08 2020/03/26

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香港首兩個月美國、日本及德國的出口貨值均跌逾2成。

政府統計處公布，2月份本港整體出口貨值為2386億元，按年升4.3%，進口貨值則下跌0.1%至2771億元，並錄得有形貿易逆差386億元，相等於商品進口貨值的13.9%。首兩個月整體出口貨值按年下跌12%，商品進口貨值下跌9.3%，錄得有形貿易逆差691億元，相等於商品進口貨值的12%。值得留意是，越南在進出口貨值均錄得大幅攀升。

出口方面，單計2月份，輸往亞洲的整體出口貨值上升11.2%，其中，越南升43.5%，內地升13.2%，惟日本及韓國分別跌17.4%及16%；英國及美國亦跌34.9%及16.5%。首兩個月計，美國出口貨值累跌26.4%，日本及德國均跌逾2成。

進口方面，2月份內地進口貨值跌8.6%，美國跌7.8%，越南則大升68.5%，台灣升39.6%，韓國升31.6%。

香港商品出口表現短期料維持低迷

政府發言人表示，商品出口在2月份按年轉為溫和上升，主要是由於農曆新年在不同時候出現的影響所致。首兩個月合計商品出口以貨值計的跌幅擴大至12%，反映新型冠狀病毒疫情爆發對區內貿易和生產活動造成的嚴重干擾。

發言人續指，新型冠狀病毒全球大流行，令大部分主要出口市場的需求大幅下挫，外圍貿易環境最近已變得更為嚴峻，故香港的商品出口表現短期內料會維持低迷。

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