【加拿大疫情】政府火速派錢 失業者每人4萬10日到賬  

▲ 政府推出加拿大緊急救援福利（Canada Emergency Response Benefit）為失業者每月提供2000加元（約1萬港元）

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情在加拿大蔓延，不少加拿大人因疫情大流行而失去工作。當地政府推出加拿大緊急救援福利（Canada Emergency Response Benefit）為失業者每月提供2000加元（約1萬港元），長達4個月的財政支持，並表示可以10日內發放到合資格者的銀行賬戶。

加拿大政府稱，申請程序定於4月初開始，每月個人收入補助金約2000加元（約1萬港元），可以在10日後發放到合資格者的銀行賬戶，持續4個月，合共8000加元（約4.3萬港元）。

當局指，合資格人士包括失業者和自僱人士。另外，感染新冠病毒患者和需要接受隔離人士、需要照顧患新冠肺炎家人而不能工作的人士、學校停課而需要在家照顧孩子的父母均可申請。

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加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周三表示，僅在上周，就有近100萬人申請就業保險（Employment Insurance）。他在裡多小屋（Rideau Cottage）向全國發表講話時承認，許多加拿大人因繳納賬單而感到壓力，因為他們因新冠肺炎而失去收入。

除此之外，卑詩省周三針對租房市場推出補貼政策。政府未來三個月將補貼租客每月最高$500加元（約2700港元），這筆錢將由政府直接支付給業主。

卑詩省省長賀謹（John Horgan）表示，因為新冠疫情，很多人失去了工作。他不想在這個特殊關頭，民眾再為失去住所而擔心。即使租客交不上房租，業主也不能驅逐租客。而且從下個月開始，業主不允許漲房租。

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責任編輯：曾子龍

