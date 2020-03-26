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恒安去年多賺2.8％　業務未受疫情影響

股樓投資 17:21 2020/03/26

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主要生產衛生用品的恒安國際（01044）公布去年全年業績，期內收入按年升9.6%，至224.9億元人民幣，純利亦有約2.8%按年增長，至39億元人民幣。不過股價今日走勢平平，失守20天綫，收報56.85元，跌2.8%。

公司去年毛利率同比微升0.4個百分點，至38.6%，分部業務表現各異，衛生巾業務全年銷售按年跌1.6%，至64.9億元人民幣，，佔收入比例亦由2018年32.1%，下降至去年28.8%。惟紙巾及紙尿褲業務收入均有顯著上升，抵銷前者影響。集團在業績公告中表示，新冠肺炎疫情截至財務報表批准報出日，未有對公司構成重大不利影響。

相關文章: 【藍籌業績】華潤置地核心盈利增長12％　惟股息增長大跌

大行摩根士丹利最新報告指出，恒安營運數據勝過該行預期，給予其「增持」評級，目標價為72元。值得一提，大摩上周對恒安發表的分析報告中，指出新產品推出，及原材料成本下降等因素，將有利公司前景，預期股價未來45日將上升。

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撰文 : 葉志偉 記者

香港股票 恒安國際（01044）

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