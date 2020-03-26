【美國經濟】首領失業救濟人數勢火箭式飇升 申請網站被迫爆

▲ 新冠肺炎疫情下，失業人數急升，失業大軍迫爆救濟金申請網站。

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，美國多州實施居家令，經濟陷停頓，大批美國民眾無工開，要申請失業救濟金，迫爆申請網站。今晚公布的首領失業救濟人數，有大行料達400萬，而歷史最高紀錄，亦不到70萬。

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新冠疫情下，國民不准外出，並非人人可在家工作，餐廳、酒吧、航空業等行業的從業員，頓失生計，湧入政府失業網申請救濟金，申請的人數突然暴升，超出網站負荷。

華盛頓特區一名從事代辦簽證及護照工作的居民，3月初被解僱，之後多次嘗試登入失業救濟網站提交申請，試足1星期亦不成功，所幸他的太太仍有工開，一家人不至完全手停口停。

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即使申請成功，亦未必能準時發放，佐治亞州勞工部網站明確告訴申請人，新冠病毒疫情令失業救濟申請人數升至極高水平，故處理申請可能出現延遲。

美國失業救濟金制度的設計，並未預想到要處理這般速度湧至的失業大軍，相關部門人手並不足以應付。俄亥俄州副州長Jon Husted表示，失業救濟系統非用來處理危機，只預期處理一般甚至繁榮情況，而目前危機是前所未見。

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特朗普（Donald Trump）就任總統以來，美國首領失業救濟人數長期處於20多萬的超低水平，甚少出現大變動。惟今日稍後公布的上周數據料急升，《華爾街日報》料增至150萬，標普料增至300萬，花旗更看400萬。

有關預測數字均遠超歷史高位，據Trading Economics資料，2008年金融海嘯後的高峰，首領失業救濟人數亦不過60多萬。史上最高紀錄在石油危機期間，1982年10月2日創下，亦僅得69萬5000。

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記者：林建忠