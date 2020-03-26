【HKTVmall業績】港視：HKTVmall歡迎任何商戶加入 劃一同一商品佣金

▲ 香港電視全年虧損擴大至2.9億，惟商品交易額在今年首幾個月屢創新高。

香港電視 （01137） 公布去年業績，營業額增加58%至14.14億元，淨虧損擴大至2.9億元，淨調整息稅折舊前虧損則收窄至2.16億元，不派息。港視去年總商品交易額按年增加47%至27.8億元，平均每日訂單量由2018年每日1.22萬張增加至去年每日1.87萬張，每張單平均消費504元。

港視指，HKTVmall「網上購物商場」平台是全港最大，是一個開放式的網上購物商場， 歡迎任何商戶加入。現時有3200個零售商及供應商，包括許多大型的品牌、傳統零售商、貿易商，以及中小型零售商及企業，各自將商品在平台上展示及發售。HKTVmall內的各商戶可能因為透過不同渠道加入或參加不同商戶計劃，即使出售同一件貨品，其佣金率亦會有所不同。

在這個範疇內，HKTVmall的角色除了是提供平台空間、技術研發、銷售支援及市場推廣等，最重要是營造一個公平透明的競爭環境，保障客戶的選擇及權 益。因此，於去年底通知所有商戶，於今年1月1日起推出新的佣金制度：同一產品類別的商戶，收取劃一的佣金率。日後，商戶便可在對等及透明的佣金制度下出售及推銷其產品。與此同時，隨着與HKTVmall合作的供應商、零售商及品牌數量大增，了解商戶於HKTVmall平台上的廣告空間競爭激烈。因此，將部分HKTVmall內的廣告資源，包括彈出廣告頁面（splash ad）、橫幅廣告（image slider）及電子郵件行銷（electronic Direct Mail）等，開放予商戶付費使用；希望大小型的商戶，在透明的機制下，有機會使用HKTVmall內的廣告資源，讓客戶公平選擇商品。

此外，港視指，平均每日訂單量今年2月再創新高，達到每日3.26萬張，總商品交易額達4.82億元。集團去年客戶數增長21%至82.3萬。

港視續指，由於香港市民增加留在「家」的時間並避免到人多擠迫的地方，於2020年首幾個月的未經審核營運及財務表現均有所改善。 1月總商品交易額達到創紀錄的3.38億元，2月進一步推高至4.82億元，平均每日訂單量為3.26萬張，增長勢頭於3月持續 ，總商品交易額已達至3.25億元，代表約67.3%的二月份總商品交易額。

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