【黃金價格】實金供應斷裂　銀行叫停「紙黃金」買賣

▲ 新冠肺炎疫情關係，交通運輸受阻，未來是否能有足夠的黃金來交割成疑。

美國聯儲局推「無限QE」政策，加上避險需求上升，投資者對黃金需求大增，惟因新冠肺炎疫情關係，交通運輸受阻，未來是否能有足夠的黃金來交割成疑。實金與期金差價擴闊。另一邊廂，銀行也開始叫停網上「紙黃金」買賣。銀行和交易商過去通常透過商業航班將黃金運往世界各地，將倫敦和紐約的交易中心與瑞士、香港和新加坡的金庫和煉廠連接起來。不過，受新冠肺炎疫情影響，航班停飛、煉廠關閉，全球市場之間的交易變得愈來愈困難。銀及其他貴金屬亦出現此情況。

運輸中斷、煉廠關閉

BMO Capital Markets的金屬衍生品交易主管Tai Wong表示，這是幾十年以來未曾見過的現象，因為煉廠從未需要關閉，不管是在戰爭時、是在金融危機時，還是在自然災害時。

投資者正密切關注紐約是否能有足夠的黃金來交割在紐約商品交易所（Comex）交易的期貨合約。外媒報道，截至周二（24日），4月黃金期貨的未平倉合約數為195,604張，相當於1,960萬安士。Comex倉庫的可交割總庫存為870萬安士。

實金與期金差價擴闊

紐約4月份交割的黃金期貨合約周三收報每安士1,633.4美元，現貨金每安士報1612美元，差價較正常闊。另一邊廂，花旗銀行向客戶透露，透過網上或手機應用程式（App）的「紙黃金」交易暫停，主要因為是市場流動性問題。

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