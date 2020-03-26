【新冠肺炎】長江生科分銷檢測試劑盒　優先供應香港肺炎病毒測試需求

▲ 長江生科引入檢測產品方案，應對香港疫情檢測需求。圖為長和主席李澤鉅。

長江生科 （00775） 公布，因應香港當前新冠肺炎疫情，已與新加坡科技研究院（A*Star）簽訂許可協議，長江生科會在香港以至全球分銷新冠肺炎病毒測試的檢測試劑盒（test kits）。長江生科稱，擴大 COVID-19檢測規模的需求迫在眉睫，以防疾病在社區傳播，會優先供應香港。

長江生科解釋，該產品以 CoV-2 冠狀病毒（SARS-CoV-2） 逆轉錄聚合酶鏈式反應（Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction，「RT-PCR」）進行病毒測試。

長江生科指，有關檢測試劑盒由 A*Star 及陳篤生醫院（Tan Tock Seng Hospital）共同研發，並已 取得新加坡衛生科學局（Health Sciences Authority）之臨時認可於當地使用。2020年2月以來，該試劑盒已獲新加坡當地6家公立醫院及1家私立醫療集團採用。

長江生科副總裁及營運總監余英才補充，相信該檢測試劑盒引進香港，正好響應港府進行更多 COVID-19 檢測之措施。作為 A*Star 檢測試劑盒的全球分銷商，公司首要任務是優先在香港供應該檢測產品。

相關文章：

長江生命科技去年少賺31% 受累澳洲旱災及山火

長江生科收漲154% 周五將公佈癌症疫苗臨床進展數據