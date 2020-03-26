【藍籌業績】中石油去年純利倒退14% 末期息連特別息派6.6分

中石油 （00857） 去年純利按年倒退13.9%至456.82億元（人民幣，下同），營業收入升6%至2.5萬億元。末期息0.04243元，特別息0.02358元，合共派0.06601元。管理層指，受地緣政治緊張局勢、國際貿易的不確定性、氣候變化及世界多國疫情等因素影響，全球經濟面臨下行風險，預期全球石油市場供需保持寬鬆，國際油價低位運行，存在進一步下行的可能性。

油價存在進一步下行可能 今年資本開支料再作調整

中石油去年資本開支增加15.9%至2967.76億元。今年預算原為2950億元，但考慮到新冠肺炎疫情影響、油價變化等因素影響，將按照自由現金流為正的原則，對今年資本性支出進行動態調整。

集團去年原油產量9.09億桶，比上年同期增長2.1%；可銷售天然氣產量3,908十億立方英尺，比上年同期增長8.3%，油氣當量產量15.6億桶，按年增長4.6%。

相關文章：美國呼籲沙特結束與俄羅斯石油價格戰（第二版）​​​​​​​

去年油氣當量產量增長4.5% 實現油價60.96美元

其中，國內業務實現原油產量增長0.8%至7.4億桶，可銷售天然氣產量增長9.3%至3,633十億立方英尺；油氣當量產量13.45億桶，比上年同期增長4.5%。海外業務方面，實現油氣當量產量2.15億桶，增長5.7%，佔油氣當量產量13.8%。

集團去年平均實現原油價格為每桶60.96美元，按年下降10.7%。期內單位油氣操作成本每桶12.11美元，按年下降1.6%。勘探與生產板塊實現經營利潤960.97億元，比增長30.7%，仍是中石油盈利的主要推動力。

煉化板塊利潤大減七成 銷售板塊虧損收窄

煉化方面，受國內煉化產能過剩、毛利空間收窄、化工產品價格下降及公 司推進內部價格市場化等因素影響，煉油與化工板塊經營利潤減少69.2%至137.64億元。

銷售板塊虧損雖較去年收窄，但受到市場資源過剩及競爭加劇影響，仍錄得經營虧損5.65億元。天然氣與管道板塊的經營利潤則微升2.3%至261.08億元，期內銷售進口氣虧損擴大至307.1億元。

相關文章：中海油擬削減資本開支及產量目標 油價如大海潮汐一樣大起大落

相關文章：【藍籌業績】中海油去年多賺16% 桶油成本連跌六年