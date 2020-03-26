【手機股】大摩：看好手機下半年需求急彈　建議全綫增持手機設備股

▲ 摩根士丹利指，現時手機設備股的股價已反映最悲觀情況，預示手機付運量按年跌一成。

新冠肺炎疫情1月底以來在中國及全球大規模爆發，市場調研機構Counterpoint Research最新數據顯示，全球智能手機銷售在2月下滑14%。不過，券商摩根士丹利認為，雖然市場對手機看法仍然悲觀，但相信下半年及明年手機需求會迅速反彈，而且從6至12個月來看，手機設備股的風險回報相當吸引，因此看好手機龍頭及市場佔有率有望上升的企業，明年盈利有望急升，並給予「增持」評級。

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疫情下手機需求只會押後 不會消失

大摩指，現時手機設備股的股價已反映最悲觀情況，預示手機付運量按年跌一成，意味歐洲及美國等主要地區有2個月的需求完全消失，且下半年及明年未有改善，同時亦代表今年新手機供應有限，環球手機換機周期延長至超過4年。

「疫情影響下，部分手機需求會押後，但不會消失，故跌一成的預測已相當保守，亦不太合理，特別是新興市場的情況更甚。」

看好OPPO、Vivon及小米可提高海外市場市佔率

大摩認為，從中國經驗來看，手機需求可快速下滑，但同時可加快市場重整，對於擁有強勁財政狀況的手機龍頭有正面影響，預期OPPO、Vivon及小米 （01810） 可因此提高海外市場的市佔率。手機設備股方面，舜宇光學 （02382） 及大立光均是鏡頭龍頭，而比亞迪電子 （00285） 亦在逆境中增加手機殼的市佔率。

大摩調高舜宇評級至「增持」後，現時全方位看好手機設備龍頭，相信其競爭優勢及執行力可助其走出困局。大摩同時調高小米調高評級至「增持」，相信小米在內地市佔率保持穩定之餘，可伺機擴大在海外市場的佔有率。

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