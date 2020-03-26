【香港出口】港出口2月升4.3%　遠勝市場預期

▲ 政府統計處公布，本港今年2月份整體出口貨值為2,386億元，按年上升4.3%。（資料圖片）

政府統計處公布，本港今年2月份整體出口貨值為2,386億元，按年上升4.3%，遠勝市場預期跌20.0%。同期進口貨值為2,771億元，按年下跌0.1%。而有形貿易逆差386億元，相等於商品進口貨值的13.9%。

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與去年同月比較，2月份香港輸往亞洲的整體出口貨值升11.2%，輸往大部分主要目的地整體出口貨值錄得升幅，尤其是越南升43.5%、台灣升38.3%、印度升23.1%、馬來西亞升13.3%和中國內地升13.2%；不過輸往日本跌17.4%、韓國跌16.0%。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國跌34.9%、美國跌16.5%。

就出口貨品類別而言，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」升20.1%、「動力產生機械及儀器」升82.1%。然而，「通訊、錄音及音響設備和儀器」跌14.3%和「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」跌12.9%。

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政府發言人表示，商品出口在2月份按年轉為溫和上升，主要是由於農曆新年在不同時候出現的影響所致。2020年首兩個月合計，商品出口以貨值計的跌幅擴大至12.0%，反映新型冠狀病毒疫情爆發對區內貿易和生產活動造成的嚴重干擾。

發言人續指，新型冠狀病毒全球大流行，令大部分主要出口市場的需求大幅下挫，外圍貿易環境最近已變得更為嚴峻。因此，香港的商品出口表現短期內料會維持低迷。

責任編輯：朱悅瀅