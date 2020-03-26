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醫療手套掀短缺潮 產地馬來西亞延長鎖國令

環球社會熱點 16:21 2020/03/26

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馬來西亞延長鎖國令 掀醫療手套短缺潮

馬來西亞疫情持續，確診新冠肺炎人數增至近1,800宗，為東南亞疫情最嚴重的國家。馬來西亞延長「鎖國」令至4月14日。馬來西亞醫療手套製造商工會則警告，身為醫療手套最大生產國的馬來西亞此時「鎖國」，會令醫療手套長期短缺。

馬來西亞限制了全國各地的行動，並下令許多企業需關門，同時要求其他企業盡可能讓員工留在家裡，以遏制病毒傳播。生產醫療手套的工廠可獲豁免，但仍要減一半人手。

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膠手套製造商協會主席洛斯（Denis Low）指，工廠無法提供所需的數量，而這不是他們的選擇。洛斯又指，協會成員會在周四與馬來西亞貿易和工業部長阿兹敏阿里（Mohamed Azmin Ali）會面，要求增加豁免。

馬來西亞醫療手套製造商工會則指，不少在馬來西亞的工廠，因為該國大規模封鎖而被迫裁員。

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全球最大的生產商Top Glove亦表示，來自美國、歐洲和其他國家的需求，都超過了其產能，而訂單交付的速度更遲了4個月。

由於前線醫生和護士面臨醫療用品短缺的問題，各地政府都積極尋求及儲存重要的醫療用品，例如口罩、呼吸機及保護衣。

雖然多間醫療用品製造商早前已日而繼夜地加快生產，但隨著馬來西亞抵抗第二輪疫情爆發，馬來西亞手套製造商不得不限制產量。

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