  • 25°C
香港時間 : 2020326日 (四) 17:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【人民幣】人行央票超購2.5倍 最高接納息率2.19厘

金融經濟 16:10 2020/03/26

分享：

人行透過金管局標售的央票平均接納息率失守兩厘關，僅1.94厘。

人民銀行今天（3月26日）在港標售總額100億元（人民幣，下同）的半年期央行票據，雖然最高接納息率為歷來最低，僅報2.19厘，平均接納息率更失守兩厘關至僅得1.94厘，但中標的票面息率仍較市場預期為好。今次共接獲351.56億元申請額，超額認購2.52倍。這已是人行第4次發行半年期央票，去年共推3次，每次的發行額皆為百億元，而中標的票面息率皆屢創新高，如對上一次為去年12月20日，最高票息為2.9厘，較去年9月26日的2.89厘為高；首次面世的同期央票是去年6月26日，票息率為2.82厘。

人行自2018年11月開始在港推央票，至今為第10次，總共發行16種不同期限的票據，計及今天吸資100億元，在過去不足年半時間，累計發行規模巳突破2,000億元大關，達2,100億元。

今年人行2月13日打頭陣推總額300億元的3個月及1年期央票，中標息率亦較往常所發行低約30個基點，分別為3個月的2.55厘及1年的2.6厘，皆因新冠肺炎後市場憧憬內地放水救市，而一周後、即2月20日人行即作不對稱減息，下調貸款市場報價利率（Loan Prime Rate，簡稱 LPR），當中一年期的LPR減幅較5年期多，難免推低拆息。

至於今年第2度推央票時，同樣內地加碼鬆銀根，如上周一（16日）定向降準釋出5,000億元。

星展香港高級經濟師周洪禮認為，以美國國債昨天首現負息；反觀內地幾近零風險的人債，固定息率逾兩厘，始終具息差優勢，因而有一定捧場客。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

收息產品 人民幣 國債 中國人民銀行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【黃金價格】金價狂飆再試1700美元 24小時升幅逾200美元
【黃金價格】金價狂飆再試1700美元 24小時升幅逾200美元
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【英國疫情】兩周內曾見英女皇 王儲查理斯王子確診新冠肺炎
【英國疫情】兩周內曾見英女皇 王儲查理斯王子確診新冠肺炎
道指震盪升495點　恒指夜期收市升219點（不斷更新）
道指震盪升495點　恒指夜期收市升219點（不斷更新）
【附登記地址】保誠推Pulse手機應用程式 首30萬名登記可獲11萬元免費保障
【附登記地址】保誠推Pulse手機應用程式 首30萬名登記可獲11萬元免費保障