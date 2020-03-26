【人民幣】人行央票超購2.5倍 最高接納息率2.19厘

▲ 人行透過金管局標售的央票平均接納息率失守兩厘關，僅1.94厘。

人民銀行今天（3月26日）在港標售總額100億元（人民幣，下同）的半年期央行票據，雖然最高接納息率為歷來最低，僅報2.19厘，平均接納息率更失守兩厘關至僅得1.94厘，但中標的票面息率仍較市場預期為好。今次共接獲351.56億元申請額，超額認購2.52倍。這已是人行第4次發行半年期央票，去年共推3次，每次的發行額皆為百億元，而中標的票面息率皆屢創新高，如對上一次為去年12月20日，最高票息為2.9厘，較去年9月26日的2.89厘為高；首次面世的同期央票是去年6月26日，票息率為2.82厘。

人行自2018年11月開始在港推央票，至今為第10次，總共發行16種不同期限的票據，計及今天吸資100億元，在過去不足年半時間，累計發行規模巳突破2,000億元大關，達2,100億元。

今年人行2月13日打頭陣推總額300億元的3個月及1年期央票，中標息率亦較往常所發行低約30個基點，分別為3個月的2.55厘及1年的2.6厘，皆因新冠肺炎後市場憧憬內地放水救市，而一周後、即2月20日人行即作不對稱減息，下調貸款市場報價利率（Loan Prime Rate，簡稱 LPR），當中一年期的LPR減幅較5年期多，難免推低拆息。

至於今年第2度推央票時，同樣內地加碼鬆銀根，如上周一（16日）定向降準釋出5,000億元。

星展香港高級經濟師周洪禮認為，以美國國債昨天首現負息；反觀內地幾近零風險的人債，固定息率逾兩厘，始終具息差優勢，因而有一定捧場客。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪