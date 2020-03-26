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沙田第一城2房造價　再跌穿500萬

股樓投資 16:38 2020/03/26

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新冠肺炎肆虐，加上經濟前景未明，動搖不少業主持貨信心，個別更以低市價出售單位，其中藍籌屋苑沙田第一城的兩房造價，更再度跌穿500萬元。市場消息指，沙田第一城48座高層細戶，實用面積304平方呎，剛以490萬元成交，實用呎價16,118元，再度跌穿500萬元關口。不過，有代理透露，同層其他單位約逾廿年前發生事故，故造價正常也較一般單位低。此外，同座頂層連天台單位，實用面積284平方呎，則以526萬元易手，實用呎價18,521元，造價較網上銀行估價低約14%。 

事實上，銀行估價已隨市況調低，舉例說，嘉亨灣5座低層H室，實用面積314平方呎，早前以630萬元易手，雖創2017年年底以來新低，惟與銀行估價相若，即是說，銀行估價水平已隨市況調低，貼近過去一、兩年水平。一般來說，準買家及二手業主會參考物業估價來定價，當銀行估價調低，二手業主便有壓力減價。若藍籌屋苑屢錄低市價成交，其他二、三綫屋苑將更受壓，跌幅更明顯。

相關文章：嘉亨灣630萬易手　造價兩年新低

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撰文 : 黃卓賢

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