三星、LG派過百工程師往越南　支援智能設備生產

▲ 韓國兩大手機品牌Samsung和LG將通過包機形式派遣員工前往越南，以確保智能手機和家用電器的生產維持穩定。

新冠肺炎持續擴散，不少國家也因為疫情嚴峻而封關禁止入境，嚴禁外國人前往，當中包括越南。韓國兩大手機品牌Samsung和LG將通過包機形式派遣員工前往越南，以確保智能手機和家用電器的生產維持穩定。據稱，越南政府將放寬對Samsung和LG員工的入境監管，以協助當地手機廠房的生產。

【全球大流行】印度21天禁足令 蘋果生產線大受影響

疫情無礙銷售 小米手機2月出貨首度超越華為

越南政府早在2月22日起，禁止外國人入境，隨後在29日更停止向前往當地工作的韓國人發出簽證。不過日前有消息指出，越南政府考慮到兩間韓國企業都在越南設有廠房，宣佈將作出特別豁免，容許430名Samsung和LG員工入境。

這430名獲准入境的員工，全部都是Samsung和LG的工程師。他們將乘坐韓亞航空的包機前往位於越南廣寧省的工廠，當中Samsung的180人預期會到OLED廠房協助工作，而LG則會派出250人，協助手機、汽車零件和家用電器的生產。

雖然在疫情流行期間，大量的員工調動有機會影響防疫工作，但相信越南政府願意放寬對韓國入境的限制，是他們與韓國政府以及Samsung、LG在考慮雙方經濟、企業發展的前提下，不得已作出的解決方案。

責任編輯：施雯雯