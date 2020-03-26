  • 26°C
香港時間 : 2020326日 (四) 16:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【留家煲劇】Netflix逼爆用戶！凌晨死機1小時

科技 15:38 2020/03/26

分享：

Netflix網頁在今日（26日）香港凌晨時間突然斷線，大批網民抱怨無法登入網站，亦出現無法連線、影片串流相關問題。

新冠肺炎疫情持續，不少人減少外出，在家隔離唯有「煲劇」解悶。Netflix網頁在今日（26日）香港凌晨時間突然斷線，大批網民抱怨無法登入網站，亦出現無法連線、影片串流相關問題。Netflix指服務已恢復正常，但未有正式交代斷線原因。

據追踪網站Down Detector顯示，Netflix網頁死機事件主要集中在歐洲，但澳洲、南美及台灣等地亦出現同樣情況，且於歐洲時間晚上6點左右發生，是用家較為活躍的時段。不少人於以上時間訪問Netflix網站時被拒絕加載，部分手機、平板電腦、電視等Netflix App用家，亦無法正常播放影片。

事件引來極大迴響，網民紛紛在Twitter大叫「救命」，也有人質疑早前歐盟擔心網絡爆煲，要求Netflix、YouTube等串流影片平台降低畫面質素，未知兩者是否有關。有用家試圖到Netflix官網尋找解決辦法，卻因Netflix在線客服於疫情下在家工作，未能獲得即時回應與幫助。

Netflix隨後於Twitter回應稱，斷線僅約1小時，服務已恢復正常，惟未有交代斷線原因。

【全球大流行】疫情助FB使用量大增　卻無助廣告業務收入

【新冠肺炎】因應疫情網絡需求大增 Netflix、YouTube降低影片畫質

責任編輯：姚慧儀

相關文章

【新冠肺炎】因應疫情網絡需求大增　Netflix、YouTube降低影片畫質
2020/03/20
【新冠肺炎】因應疫情網絡需求大增　Netflix、YouTube降低影片畫質
Netflix捱告！Broadcom指控網絡技術侵權
2020/03/16
Netflix捱告！Broadcom指控網絡技術侵權
效法健身界Netflix？Sony新專利擬打造智能健身產品
2020/03/10
效法健身界Netflix？Sony新專利擬打造智能健身產品
Chrome OS支援自動調節屏幕亮度　引入Netflix畫中畫功能
2020/03/03
Chrome OS支援自動調節屏幕亮度　引入Netflix畫中畫功能
在家工作 疫情 Twitter Netflix 串流 新冠肺炎 武漢肺炎

下一篇文章

【全球大流行】SpaceX投產防疫產品　協助打擊疫情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

Zoom視像應用疫市跑出　成新世代潮流玩意
Zoom視像應用疫市跑出　成新世代潮流玩意
【電子手帶隔離】家族遊長洲惹播毒疑雲　一文看清如何分辨！
【電子手帶隔離】家族遊長洲惹播毒疑雲　一文看清如何分辨！
【口罩供應】$45重用口罩可用一個月　STEM學生設計可換濾芯口罩MASKSAVER
【口罩供應】$45重用口罩可用一個月　STEM學生設計可換濾芯口罩MASKSAVER
【全球大流行】Pornhub Premium全球免費　鼓勵民眾在家隔離（附登記連結）
【全球大流行】Pornhub Premium全球免費　鼓勵民眾在家隔離（附登記連結）
【Telegram N號房】南韓TG群傳性虐待片　高達26萬人觀看
【Telegram N號房】南韓TG群傳性虐待片　高達26萬人觀看
全球手機處理器出貨排名　三星超越蘋果佔前三
全球手機處理器出貨排名　三星超越蘋果佔前三