【留家煲劇】Netflix逼爆用戶！凌晨死機1小時

▲ Netflix網頁在今日（26日）香港凌晨時間突然斷線，大批網民抱怨無法登入網站，亦出現無法連線、影片串流相關問題。

新冠肺炎疫情持續，不少人減少外出，在家隔離唯有「煲劇」解悶。Netflix網頁在今日（26日）香港凌晨時間突然斷線，大批網民抱怨無法登入網站，亦出現無法連線、影片串流相關問題。Netflix指服務已恢復正常，但未有正式交代斷線原因。

據追踪網站Down Detector顯示，Netflix網頁死機事件主要集中在歐洲，但澳洲、南美及台灣等地亦出現同樣情況，且於歐洲時間晚上6點左右發生，是用家較為活躍的時段。不少人於以上時間訪問Netflix網站時被拒絕加載，部分手機、平板電腦、電視等Netflix App用家，亦無法正常播放影片。

事件引來極大迴響，網民紛紛在Twitter大叫「救命」，也有人質疑早前歐盟擔心網絡爆煲，要求Netflix、YouTube等串流影片平台降低畫面質素，未知兩者是否有關。有用家試圖到Netflix官網尋找解決辦法，卻因Netflix在線客服於疫情下在家工作，未能獲得即時回應與幫助。

Netflix隨後於Twitter回應稱，斷線僅約1小時，服務已恢復正常，惟未有交代斷線原因。

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責任編輯：姚慧儀