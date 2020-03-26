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【東京奧運】東奧延期影響少？　專家：疫情更傷日本經濟

商業 15:49 2020/03/26

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有專家指，新冠肺炎疫情對日本經濟的影響，大於東京奧運延期。

東京奧運要延遲一年，即在明年夏季舉行。早前有分析估計，奧運延遲會對日本經濟造成60億美元（約468億港元）的損失。不過，「經濟學人企業網路」（ The Economist Corporate Network）北亞總監Takuji Okub指出，東奧基礎建設已完成，推遲對經濟的負面影響較低，但新冠肺炎疫情的影響更大。

【東京奧運】日本政府同意奧運延期至明年　料損失高達493億港元（更新版）

據CNBC報道，高盛日本首席戰略家Kathy Matsui認為，早前投資銀行進行的經濟預測顯示，東奧舉行僅讓日本GDP增長約0.2個百分點。但現時東奧受疫情影響延期，疫情對日本的出口需求、國內消費和商業活動的傷害更大。倘若東京因疫情需封城，更憂慮日本GDP有5%的收縮。

另外，經濟學人智庫（EIU）預計，今年日本的私人消費將下降2%、整體GDP收縮1.6%。EIU亞洲分析師Waqas Adenwala表示，由於奧運推遲至明年舉行，屆時有望刺激消費，故預計日本明年的私人消費將增長0.8%、GDP增長0.9%。

責任編輯：馬意文

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