特色取勝　飲食業逆市拓血路

香港人最鐘意講飲講食，有甚麼特色美食推出，都會吸引大批慕名而來排隊打卡的人。不過，自去年下半年的社會運動開始，因政治因素已令本地一些飲食氛圍出現變化，而來到今年1月底因疫情在港蔓延，尤其是2月初「打邊爐家族」確診後，大眾對打邊爐，甚至外出用餐開始聞之色變，政府亦呼籲大家減少聚餐，令餐飲業遇上前所未有的困局。香港餐飲聯業協會會長黃家和預計，最壞情況下會有超過1,000家食肆因為疫情打擊而結業，單是1月已經錄得超過100家餐飲同業暫停營業或倒閉；餐飲業失業率將超過7%。

到底疫情何時才會過去，飲食業又將如何才能走出谷底？現階段看來仍然是個謎，不過經濟再差，你可以不消費，但始終要食飯，尤其香港仍然有很多不煮飯的「無飯家庭」，對食肆需求始終存在，故有不少餐廳仍咬緊牙關抱住「雨過天晴」的心境熬下去，甚至一些看準港人愛特色美食的心態，趁當刻租金驟減而擴充業務，加快開分店。藝人姚亦澧跟朋友合資開的泰夯蝦，以活蝦作招徠，正是其中一個在逆市擴張的代表，他認為一些具特色，或是適合一家大細的餐廳會有一定優勢。

姚亦澧直言，雖然疫情對飲食業帶來衝擊，尤其一些酒樓和火煱店，過去一段時間不停結業，不過他自己也看到仍有個別食肆正在逆市開業。「其實香港人好鐘意食，我覺得現在做食肆仍有得做的，香港人不是無錢，不是不捨得食，但要看你針對的是甚麼市場，如果是茶餐廳或一些大眾化的食肆，競爭會相對較大，但一些具特色的餐廳，客人可能會因此而來試，如果餐廳自己又做得好，就能打響個口碑，做到以口相傳的宣傳效果。」



另一方面，主打「平靚正」的茶餐廳應該也是一個很好的選擇，雖競爭大，但勝在夠平民化，幾十蚊就能「醫飽肚」。以八十年代情懷做噱頭的華星冰室，創辦人簡文迪深信茶餐廳是有得做的，只是也非容易做。「因為經濟怎樣也要食飯，而茶餐廳相對較平，比較平民化一些，簡單方便。」然而，這個時勢即使不去餐廳堂食，叫外賣也很方便，簡文迪指，現在外賣生意比之前足足高了1倍。難怪乎這段時間一些外賣平台就成了「疫」市奇葩，有外送速遞平台指，1至2月定單數目錄得五至六成增長，申請做送餐專員數目更有雙倍上升。無他，本周開始出現了第二波爆發，市民人人自危，不少人至今仍然對外出用餐「Say No」，除了自己煮，叫外賣就成了不二之選。

Deliveroo戶戶送香港總經理羅家聰指，受惠於早前不少機構或政府推出在家工作措施，今年1至2月整體定單數目較去年底按月增五至六成，其中旺角、新蒲崗及深水埗等住宅區增幅更高達八成。這連帶送餐專員的需求亦急升，以戶戶送為例，最近每星期大概收到約1,100申請做送餐專員，逾兩倍增長；而過去2個月合作的送餐專員，亦有約10%至15%增長至4,500人，預計年底可增至多達8,000人。另有外送員透露，受疫情影響，送單量升約25%，基本月入可逾5萬元。

節錄自第648期《iMoney Wealth》。