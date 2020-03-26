華星冰室　做給香港人的餐廳

要數具香港情懷的食店，茶餐廳絕對榜上有名，一個熱辣辣的蛋撻，再加一杯香滑奶茶，是不少港人最愛的美食。由於茶餐廳價廉物美又具有香港特式，故各式茶餐廳早已開到成行成市。今年踏入10周年的華星冰室，自開業以來就打正旗號以明星作招徠，因其創辦人簡文迪正是華星唱片前金牌經理人，當年決定從商時亦以「華星」取名，2010年於灣仔克街開業的首間華星冰室更請來多位當紅歌手撑場，成為一時佳話。

簡文迪當年決定由經理人轉型從商並進入了這個新的領域，雖說是一竅不通，但他認為茶餐廳就代表香港，是一個共融的地方，尤其對於上一輩的人來說，人情味濃。「當初我只是想開一兩間冰室，讓家人可以做點生意，倒沒想過會開了這麼多間分店。」轉眼10年，全盛時期共有9間華星冰室及1間華星客棧；現則在港澳台分別有6間、2間及1間華星冰室。

不說不知，原來每年暑假開始至年底都是食肆最暢旺的時間，股東之一，藝人彭懷安說：「過去一段時間對我們影響不少，因為暑假向來都是食肆爆數的時候，也是我們全年生意最好的時間。」但誰料今年會突然爆發疫情，令生意進一步受挫。簡文迪指，疫情比起社會運動帶來的影響更嚴重，目前看2月份暫時是最傷，生意跌到只剩下兩，三成。踏入3月，可能大家開始復工，生意漸回升，但每個月仍然是在捱，惟也不是太悲觀，「我相信吃東西始終是香港人的慣性，只要環境好轉他們自然會出來。」

事實上，自去年社會運動開始，香港陷入了前所未見的局面，加上現在疫情持續擴散，令百業蕭條，飲食業更首當其衝。不過除了經濟疲弱令生意下挫，這數月間冰室亦因政治風波被推向峰口浪尖，簡文迪躺着中槍也深感無奈，但他亦不欲多加解釋，認為最緊要還是繼續用心經營好餐廳，煮好每一道菜式。即使生意差，他仍堅持用最好的食材，「我們的麵包不含防腐劑，選用日本通粉等，雖說再好的材料也未必有人知，但我就是要維持初衷，做最好的食物給客人。」

華星冰室的初衷是香港人的茶餐廳，故並無刻意吸引自由行旅客，「我們一向不是專門針對自由行，因我一路都是講緊做給香港人的茶餐廳，只是一路走下來一傳十、十傳百，變成好多自由行來到香港會拿着大眾點評介紹慕名而來。」簡文迪說。

獲自由行垂青完全是出乎簡文迪意料之外，但又因太多旅客經常爆滿而令某些區域失去了些本地客，故在去年社會運動期間因內地旅客大幅減少，簡文迪笑言，聽到一些本地客反映現在少了旅客不用排隊，反而多了幫襯。

做食肆最緊要是在乎客人的需要，但打開華星冰室的餐牌可選擇的類別不算多，簡文迪坦言因為想確保食材新鮮不浪費，故餐牌的食物選擇愈少愈好；另一方面，因冰室予人感覺都是無飯食的。不過，時代轉變，他們也不能墨守成規，故近期開始有飯賣，如叉燒炒蛋和雞脾腸仔飯，「都推出了3、4個月，因要迎合部份客人的需要。」

簡文迪又指，為了令世界各地多些人認識華星冰室，加上去年香港如此情況，打算轉移陣地，透過特許經營方式進軍海外市場，「本來在加拿大、澳洲都傾緊，怎料現在突然全球爆發疫情，也暫緩了，不過這仍在計劃中。」

環境不能改變，但只要有信念，絕處亦可逢生，故簡文迪亦默默耕耘，希望經此期間重新整頓冰室的一切，為經濟重回正軌時做好準備。「都想趁現在找些平舖，為疫情過後鋪路，雖然都有股東不同意，但我自己認為有危必有機。最緊要是香港共融一些，就會復甦得快些。」

節錄自第648期《iMoney Wealth》。